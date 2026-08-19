El cantante coruñés Roi Porto: "Este disco es una especie de homenaje a García Lorca"

En su nuevo disco se está inspirando en el universo de Federico García Lorca. ¿Por qué escoge al escritor granadino como referencia?

Está dedicado a Lorca y a su obra, es una especie de homenaje sin ser necesario. Lo decidimos con mi equipo con un proyecto que me llegó dado, pero que tenía todo el sentido para mí. Era un cambio de mi registro a música indie. Además, este mes se ha cumplido el noventa aniversario del asesinato de Lorca. Posteriormente, fue cuando surgió lo de Los Javis, la película La bola negra, entonces creo que va a ser un año plagado de Lorca, pero sin ser intencionado.

En este EP combina música y literatura con algunos versos de la obra de Lorca. ¿Cómo hace todo este trabajo de interpretación para luego pasarlo al proceso creativo?

De la manera más espontánea. Siempre he considerado que los proyectos tienen que tener aire y espacio, voy trabajando sobre las frases. Yo compongo, pero no soy músico, se me viene una frase y sobre ella voy construyendo melodías, las voy grabando en el móvil y las voy escuchando con el tiempo. Las pistas de baile son un espacio creativo increíble para mí, porque hilando con la música que esta sonando, que no tiene nada que ver con la melodía que finalmente sale, se crean otras mezclas y voy avanzando sobre eso. Es ir construyendo todo un relato y al final te das cuenta de que ha salido algo guay.

Los primeros temas de este disco, El lenguaje de las flores y Lunas de sangre, tienen rasgos en común como la percusión y las ganas de bailar, pero ¿en qué diría que se diferencian estos dos temas?

La diferencia principal es que cada uno está basado en una obra diferente de Lorca. El lenguaje de las flores se basa en la obra homónima que se llama Doña Rosita la soltera, y Lunas de sangre está basado en Bodas de sangre. El desarrollo y el tema de la canción trata sobre cada una de las obras. Musicalmente sí que hemos tratado de hacer un sonido muy similar para que el EP tenga una continuidad.

¿El siguiente tema de este disco va a seguir la misma sonoridad que los dos primeros?

Más o menos, es un poco más lento y no es tan fresquito, pero sigue siendo indie rock. Justamente lo grabé aquí en A Coruña porque se me vinieron las fechas encima. El siguiente tema se llama Silencio y está inspirado en Bernarda Alba, y el último tema del EP le da título, se llama Las estrellas no tienen novio, que está sacado de un poema chiquitillo de Lorca, y es la primera canción que compongo yo al 100% sin ayuda de nadie, haciendo la letra, la música, todo.

¿En un futuro se ve haciendo un disco similar pero en vez de inspirarse en Lorca, que sea en Emilia Pardo Bazán o en Xosé Neira Vilas?

100% me veo haciendo algo así, de hecho en Madrid vivo justo enfrente de la estatua de Emilia, la tengo muy presente.

Al inspirarse en Lorca para hacer su disco recupera la memoria colectiva sobre esta figura. ¿Cree que estos temas que son más bailables hacen que la gente joven quiera saber que hay detrás de la letra y cual es su historia?

La idea es esa, al final la letra de las canciones está completa y no te hace falta saberte la historia ni leer el libro, pero sí que es interesante si siembra una semilla de curiosidad entre la gente joven, que investiguen y lean el libro. Yo le digo a mis amigos que se lean la obra de Doña Rosita la soltera porque es una lectura rápida y fácil de leer. Entonces la idea sí que es pasar parte de esta literatura, sin tener que hacerlo directamente, en la gente más joven.

Lleva la estética lorquiana a su terreno en las portadas de los temas. ¿Cómo hizo eso?

Quería descontextualizar un poco el tema y llevarlo a mi terreno como siempre, porque para mí la estética es una parte fundamental de lo que hago. Encontré a una artista digital increíble, y compré una de sus portadas digitales para poder utilizarla, tenía claro que yo no quería salir en la portada de este EP, porque me parecía un proyecto más serio, más inide. Tenía clarísimo que no la quería vincular con la imagen de Lorca, porque me parecía incorrecto y que no estaría bien. El proyecto está dedicado a Lorca, pero no quiero que sea imprescindible saber sobre el para que te guste el proyecto.

La estética cobra mucha importancia en su obra y en los rasgos visuales con los que trabaja. ¿En qué se inspira a la hora de crear su personaje y su puesta en escena?

Trato de ser lo más yo posible, que ya en sí soy un personaje porque soy muy dispar y hago muchas cosas. Trato de utilizar el neón en mi obra, porque soy escultor de neón y de vidrio. Mi puesta en escena soy yo, y lo baso un poco en la teatralidad, ser un poco exagerado y llenar el escenario con mis gestos y mi voz.

Actualmente la escena urbana y tecno gallega está creciendo mucho. ¿Se plantea hacer un tema en gallego o colaborar con algún artista de la zona?

Me encantaría colaborar con algún artista gallego, me encanta O Xoán, Mondra, Fillas de Cassandra o las Tanxugueiras. Me gusta mucho la propuesta electrónica gallega que hay, me parece muy interesante.

A principios de año sacó un tema, Quiero Ser Libre, que fue su propuesta para el Benidorm Fest. Aunque finalmente no participo en el certamen. ¿Qué destacaría de esta experiencia?

Decido presentarme al Benidorm Fest porque me parece un festival fantástico, independientemente de que se vaya a Eurovisión o no. Es una fábrica de hits y da una exposición tremenda, que es justamente lo que necesita ahora mismo mi trabajo. Creo que la música está muy bien y funciona muy bien, pero sin el respaldo de una discográfica o sin una inversión grande en la promoción es complicado obtener números. Que realmente me dan un poco igual, porque los números implican bastante responsabilidad y disfruto mucho dirigiendo todo lo que hago y teniendo un éxito relativo. El resto me resulta un poco abrumador, pero bienvenido sea. Quiero Ser Libre fue un proceso creativo bastante interesante, fuimos rescatando cosas más melódicas y un poco más antiguas que no están tan de actualidad como el estilo de Camilo Sexto. Llevarlo a la pista de baile fue todo un reto conseguido.

¿Cómo surgió su colaboración con Sofía Cristo y Seiken para sacar una nueva versión del tema Ritmo de la noche?

Sofía estaba preparando un álbum doble de canciones que habían significado algo para el colectivo con nombres como Azúcar Moreno o Mónica Naranjo, y me propuso hacer una canción conmigo y me dio la libertad creativa para escogerla. Me decanté por Ritmo de la noche, porque me parece un himno de libertad y de amor universal, que con los primeros acordes la reconoces al instante, pero me apetecía revestirlo en tecno y esta funcionando muy bien.

¿Ahora mismo está trabajando exclusivamente en este disco o tiene otros proyectos en marcha?

Este proyecto ya está listo, queda grabar una canción, pero ya está. En marcha tengo varios proyectos, tengo 3 canciones más, una ya está grabada, más rock, bastante más rock, y la otra es un proyecto que va a salir en noviembre. Luego llevo haciendo joyería en vidrio varios años y estoy en el proceso de sacar una marca de joyería, pero con la música no me da tiempo.