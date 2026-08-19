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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este miércoles 19 de agosto

Continúa la Semana Clásica y empiezan las Fiestas de O Castrillón

La Orquesta de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero

La Orquesta de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba Otero / RAC

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RAC

A Coruña

Una nueva versión de ‘Alicia’, en Monte Alto

La compañía Pedras de Cartón representa la obra de teatro Alicia en la plaza del Mercado de Monte Alto, dentro de Cascarillarte. La propuesta adapta y cambia el clásico literario de Alicia en el País de las Maravillas.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Mercado de Monte Alto

Batalla de bandas en la sala Mardi Gras

La sala Mardi Gras organiza una nueva edición de la batalla de bandas musicales con la radio comunitaria Cuac FM. Dos agrupaciones compiten en la ronda final por convertirse en ganador del certamen.

Horario: 23.59 horas.

Lugar: Sala Mardi Gras

Cantigas y rock en las fiestas de O Castrillón

Las fiestas de O Castrillón arrancan con el concierto de la Coral Cantigas da Terra y el pregón del edil del BNG Francisco Jorquera, vecino del barrio. Después, el grupo Clandestinos canta sus versiones rock.

Horario: Desde las 20.00 horas.

Lugar: Plaza de Pablo Iglesias

La Orquestra de Cámara de Galicia, en María Pita

La Orquestra de Cámara de Galicia presenta el programa Una noche española, como parte del programa de la Semana Clásica de A Coruña. El repertorio se compone de compositores exclusivamente españoles.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Plaza de María Pita

Concierto de jazz con guitarras en el Filloa

La formación Zuma ofrece dos actuaciones en el club Jazz Filloa, a doce euros cada pase. Marcelino Galán y Antonio Llorente a la guitarra se unen a Pablo Torti, Pablo Patiño y Estevan Lavigne, músicos de jazz.

Horarios: 21.30 y 23.00 horas

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Lugar: Jazz Filloa

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