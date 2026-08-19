El incendio en un vagón de tren obliga a recolocar a los pasajeros que viajaban de A Coruña a Ourense
El fuego se originó en el cableado inferior de un vagón y obligó a cortar la electricidad para su extinción, sin causar heridos
Un incendio en el vagón de un tren que partía de A Coruña con destino a Ourense ha afectado a la circulación ferroviaria en la noche de este martes.
Sobre las 21.00 horas, los bomberos se trasladaron a la estación provisional, en avenida do Ferrocarril, para sofocar el fuego originado en la parte inferior de uno de los vagones que, según explican, afectaba al cableado.
“Hubo que cortar la electricidad de la catenaria y del propio tren para proceder a la extinción, para lo que se empleó espuma”, detallan en el parte de las últimas horas en su web. En total, se desplazaron nueve efectivos y tres vehículos.
El incidente se saldó sin heridos, aunque fue necesario recolocar a los pasajeros en otro tren para que pudiesen continuar su trayecto y ventilar el vagón afectado tras la extinción del fuego.
- El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
- El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
- El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie