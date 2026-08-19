El incendio en un vagón de tren obliga a recolocar a los pasajeros que viajaban de A Coruña a Ourense

Un incendio en el vagón de un tren que partía de A Coruña con destino a Ourense ha afectado a la circulación ferroviaria en la noche de este martes.

Sobre las 21.00 horas, los bomberos se trasladaron a la estación provisional, en avenida do Ferrocarril, para sofocar el fuego originado en la parte inferior de uno de los vagones que, según explican, afectaba al cableado.

“Hubo que cortar la electricidad de la catenaria y del propio tren para proceder a la extinción, para lo que se empleó espuma”, detallan en el parte de las últimas horas en su web. En total, se desplazaron nueve efectivos y tres vehículos.

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El incidente se saldó sin heridos, aunque fue necesario recolocar a los pasajeros en otro tren para que pudiesen continuar su trayecto y ventilar el vagón afectado tras la extinción del fuego.