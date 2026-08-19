Las nuevas gestoras de las escuelas infantiles municipales de A Coruña entrarán el 1 de octubre

Las nuevas gestoras de las ocho escuelas infantiles municipales de A Coruña se harán cargo del servicio a partir del 1 de octubre. La Junta de Gobierno Local adjudicó este miércoles el contrato, con una inversión de 3,2 millones de euros por curso y una duración de un año prorrogable por otro más, a varias empresas. Solo dos se mantienen: Dulce Comienzo, en Novo Mesoiro, y López Sancho Monte Alto, en la escuela de Monte Alto. Sararte se hará cargo de Agra do Orzán y Luís Seoane, Enequip Serveis Integrals gestionará Elviña y Castrillón, y Grupo Atención a Dependientes atenderá Palavea y Rosales.

Estas empresas empezarán a hacerse cargo de la gestión de los centros el 1 de octubre. Sin embargo, el curso empezará el 4 de septiembre, ya que la Junta de Gobierno Local aprobó también hoy una prórroga del servicio de gestión actual hasta, como mínimo, el 30 de septiembre para garantizar que el curso se imparte con total normalidad. El nuevo contrato durará hasta el 31 de agosto de 2027, con la posibilidad de ser prorrogado para el curso 2027/2028, desde el 1 de septiembre la 31 de agosto.

Todas las adjudicatarias, además, se comprometen a realizar las compras de materias primas en los mercados municipales y comercio de proximidad y añadirán 50 horas anuales de actividades lúdico-educativas en fin de semana sin coste para el Concello. También renovarán anualmente, por importe de 3.000 euros, parte de la maquinaria, mobiliario y juegos de las escuelas.

Este cambio no ha estado exento de polémicas. Las familias de alumnos de algunas de estas escuelas empezaron a movilizarse al enterarse del cambio de gestión y de que algunas de las adjudicatarias son empresas de multiservicios. Expresaron su preocupación, pero el Ayuntamiento aseguró que las concesionarias se eligieron en base a la calidad de su proyecto y que todos los trabajadores serían subrogados. Consultadas por este medio, las nuevas gestoras señalan que su labor se limitará al ámbito económico, de modo que se mantendrán tanto el proyecto educativo actual como las plantillas de las escuelas.

Seguimiento por el Ayuntamiento

El portavoz municipal José Manuel Lage aseguró este miércoles que el objetivo es "ampliar servicios y mejorar la comodidad de las familias y de los niños y niñas", además de "garantizar mejoras en las condiciones laborales para el personal de las escuelas, que será subrogado". Señaló que hay "un incremento económico importante dirigido a mejorar las condiciones laborales de los empleados y empleadas municipales". Además, el Ayuntamiento llevará a cabo una labor de seguimiento e interlocución con las escuelas para garantizar que el servicio cumple con los estándares de calidad que deben caracterizar a la red de centros infantiles públicos.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó que este proceso se ha hecho "sin ninguna comunicación previa" a las familias y a los trabajadores. Por ello, se ha comprometido, si logra el bastón de mando en las elecciones municipales de 2027, a que "habrá diálogo previo a la licitación de contratos y actuaciones de servicios y obras que afectan a miles de personas y no como sucede con Inés Rey".

La candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, criticó que la alcaldesa por "priorizar el ahorro económico sobre las necesidades educativas de los niños y niñas". Las nacionalistas consideran "inexplicable" que las empresas ahora adjudicatarias, con sede en León y Mallorca, "obtuviesen una mayor puntuación en aspectos como el conocimiento del barrio, la identidad de la escuela, el perfil de las personas usuarias o el impulso del gallego que las empresas que llevan décadas trabajando en las escuelas infantiles municipales".

Movemento Sumar Coruña reclama al Gobierno local que "explique el peso de los criterios económicos en la adjudicación, preserve los proyectos educativos y garantice los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las profesionales".