La ONCE reparte 105.000 euros en A Coruña con tres cupones premiados en el Cantón Grande

Los Cantones de A Coruña han amanecido este miércoles, 19 de agosto, con una noticia de oro: el Cupón Diario de la ONCE deja 105.000 euros, repartidos en tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en el quiosco ubicado en el Cantón Grande.

Miguel Lis es el cuponero que ha vendido los números ganadores en la sede de la entidad. "Tenía diez cupones y devolví siete. Pero vendí esos tres. Me enteré de que estaban premiados ayer por la noche, cuando vi en la aplicación el número que había tocado me sonaba. Tenemos una aplicación y vemos la numeración, entonces ya vi que eran los números que había vendido", explica.

En el momento, confiesa haber sentido "una alegría y un disgusto". "Alegría por ver el premio, y disgusto por devolverlo. Pero bien, muy contento", dice.

El premio, en casa

Los cupones premiados los adquirieron tres personas diferentes, una de las cuales es cliente habitual de Lis. "Lo conozco, no viene todos los días, pero coincidimos tres veces o cuatro por semana. Yo estoy en turno de tarde, y ayer compró", informa el vendedor.

El hecho de tener un trato habitual con uno de los ganadores es, para Lis, "muy gratificante". "Si es gente que conoces, como en este caso, lo es aún más", añade, quien define la clientela de la zona como "variable". "Aquí hay de todo, hay mucho cliente de paso, porque pasa mucha gente, hay gente fija, en verano hay gente de fuera", menciona.

La alegría de Lis es compartida. "Los compañeros me felicitaron, por supuesto", comenta. Sin embargo, este es el premio "más pequeño" que Lis ha dado en sus 31 años de carrera —11 años en la Calle Real, 18 en San Andrés y 10 meses en la localización actual—. "He dado cinco premios gordos: en 2001 di 100 millones de pesetas; en 2002 di más de 1.000.000 de euros; en 2012, 350.000 y en 2023 di 200.000. Y este es el último, con 105.000", enumera.

No tiene claro, sin embargo, que la adjudicación del premio vaya a aumentar sus ventas. "Si aumentan, bien. Todo depende de la situación económica del país, que también influye. Pero aquí es un punto de venta bueno, la verdad", opina.