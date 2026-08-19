El restaurante de A Coruña que empezó casi vacío y hoy está en la guía Michelin: "Hubo muchos días de preocupación"

Terreo Cocina Casual es hoy uno de los restaurantes más reconocidos de A Coruña, con un Sol de la Guía Repsol y un Bib Gourmand de la Guía Michelin. Sin embargo, cuando Quique Vázquez y Ana Siñeriz abrieron sus puertas el 16 de julio de 2018, el éxito estaba lejos de estar asegurado. "Empezamos como pudimos y la cosa comenzó más flojita de lo que pensábamos", recuerda el chef.

El estreno tenía algo de presión por el local que ocupaba. Terreo estaba en el bajo que anteriormente había acogido Árbore da Veira, único restaurante con Estrella Michelin de la ciudad. "Lo tomamos con mucha ilusión porque era un grandísimo local, pero también con nervios, porque ocupábamos el sitio de otro restaurante con Estrella Michelin y sabíamos que las comparaciones iban a surgir", explica Vázquez.

Los clientes fueron clave en su éxito

El chef reconoce que no partían con grandes expectativas porque "no éramos muy conocidos a nivel gastronómico". La situación empezó a cambiar gracias a las opiniones de los clientes y en noviembre de 2018 ya se había colocado entre los primeros restaurantes de A Coruña en Tripadvisor, que por aquel entonces tenía gran influencia. "Ese diciembre ya empezamos a respirar tranquilos, porque hubo muchos días de preocupación", admite.

La propuesta también fue evolucionando sin abandonar la idea con la que nació. "Podemos decir que llevamos ocho años con la misma historia", resume Vázquez. Lo que sí cambió fue la forma de presentar los platos: "Al principio eran raciones más grandes y con el tiempo nos fuimos a tapas un poquito más elaboradas, más pequeñitas y más emplatadas".

De las dudas al reconocimiento de la crítica

Ocho años después, Terreo está instalado en el número 109 de San Andrés y Michelin destaca su cocina actual y su relación calidad-precio, mientras que la Guía Repsol pone el foco en una propuesta basada especialmente en pescados, mariscos y arroces.

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Vázquez no atribuye esa evolución a ninguna fórmula complicada. Cuando mira hacia aquel primer día y todo lo ocurrido desde entonces, reduce su consejo para quien quiera abrir un restaurante en A Coruña a una palabra: "Constancia". Y añade la regla que, a su juicio, permitió convertir aquellos comienzos inciertos en un negocio consolidado: "Lo que hagas, hacerlo siempre bien".