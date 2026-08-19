Una investigadora de la Universidade da Coruña encabeza una iniciativa internacional sobre la defensa de los bosques submarinos: "Estaban abandonados por la gobernanza marina"

"Nos estamos dando cuenta de que cuando quieres que algo se cuide, hay que darlo a conocer", subraya la investigadora del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC), Cristina Piñeiro-Corbeira, que ha sido la encargada de liderar una hoja de ruta europea para recuperar los bosques submarinos de kelp. Estos ecosistemas marinos están formados por algas pardas de gran tamaño y con una relevancia aún desconocida para la población.

Los bosques son valiosos por su protección del litoral, su contribución a la captura de carbono y su capacidad de albergar una enorme biodiversidad con especies como pulpos, sargos y centollos. "Las algas viven una regresión general en casi todo el mundo por motivos que pueden ser el calentamiento global, el aumento de la temperatura del agua o incluso la herbivoría de peces", detalla la investigadora.

Kelp de azúcar en una granja en Alaska. / Sea Grove Kelp Co.

"Son un hábitat del que se tiene información sesgada"

Con la iniciativa, publicada en la revista científica internacional Annals of Botany, los colaboradores procuran dar visibilidad a uno de los ecosistemas marinos más amenazados de Europa, proponen acciones clave para protegerlo y piden una mayor cantidad de proyectos y financiación para el tema. "Los bosques de kelp son un hábitat desconocido del que se tiene información sesgada y que hasta ahora estaba abandonado por la gobernanza marina", denuncia Piñeiro-Corbeira. "El paper destaca la importancia del nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza que incluye por fin la necesidad de cuidados de estos ecosistemas marinos", comenta la bióloga, que trabaja en esta publicación junto con expertos de más de veinte instituciones internacionales.

En el reglamento, se reconoce la importancia y necesidad de restauración de los bosques submarinos, lo que Piñeiro-Corbeira y el resto del grupo investigador consideraron como "una oportunidad para que comience a haber una mayor gestión y financiamiento". "En el artículo proponemos acciones como el uso de nuevas tecnologías para la monitorización de los ecosistemas de manera más eficiente", destaca la bióloga, que reconoce que el paper servirá como "llamamiento a conseguir más información sobre dónde restaurar y como aviso a empezar a trabajar".

Además, la investigadora de la Universidade da Coruña aclara que Galicia está en la zona sur de distribución de una de las variedades de alga kelp que es más afín a augas frías, por lo que el mayor problema en la costa gallega es el aumento de la temperatura del agua. "Aquí en Galicia, tan solo tenemos seguimiento en 30 puntos de la costa, que es poco con todo lo que se puede conocer", explica la investigadora.

"Cultivamos semillas para contribuir en la recuperación"

"En el CICA trabajo en la parte de acuicultura, en la que cultivamos las semillas de algas para contribuir en la recuperación de los bosques", comenta Piñeiro-Corbeira, que también cuenta con la colaboración de otro investigador del CICA en la iniciativa, Rodolfo Barreiro. "Que el artículo tenga mayor proyección internacional ayuda a que haya mayor financiación para proyectos como los que plantea el CICA", recalca la bióloga, que subraya los beneficios del artículo para el centro creado en 2015 y que cuenta con más de 200 investigadores.

"Los investigadores siempre queremos aumentar el conocimiento que ya existe, aunque es cierto que lo que más nos cuesta es divulgar y acercar la ciencia a la gente", confiesa Piñeiro-Corbeira, que admite que la presión que tienen ahora mismo es "de cara a que haya más financiación". "Actualmente, muchas de las convocatorias europeas están bastante orientadas a la restauración, así que esperamos con ganas que el paper y el reglamento favorezcan a los bosques de kelp", destaca la investigadora.