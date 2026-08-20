Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ofertas en la plaza de LugoEl Hull quiere a YeremayLos ríos gallegos se secanRehabilitación de la Casa EscarizViviendas turísticas en TorreiroFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El barrio de Pedralonga vivirá su gran fiesta en A Coruña este sábado: churrascada popular, gaiteiros y orquesta

La jornada festiva en Pedralonga se iniciará a las 17:00 horas con actividades infantiles, hinchables y merienda, seguida de música en directo y un número final de fuegos artificiales

Churrascada durante la fiesta de Pedralonga, en A Coruña, el año pasado.

Churrascada durante la fiesta de Pedralonga, en A Coruña, el año pasado. / German Barreiros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Carreira

A Coruña

El barrio de Pedralonga de A Coruña concentrará toda su programación festiva este sábado 22 en el aparcamiento de la Fábrica de Armas. Las actividades de la celebración comenzarán a las 17.00 horas con el programa infantil gratuito que se prolongará hasta las 20.00 horas. Para amenizar la jornada de los más pequeños, el barrio contará con hinchables y merienda. Además, entre las 19.40 y las 20.00 horas, Pedralonga celebrará también una fiesta de la espuma.

Posteriormente, a las 20.00 horas, será el turno de la agrupación Gaiteir@s Donaire, al mismo tiempo que arranca la celebración de una gran churrascada a precios populares. La música continuará a las 22.30 horas con la gran verbena amenizada por la orquesta Trébol. Como cierre, a partir de la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche a la jornada festiva en Pedralonga.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de estas celebraciones “como espazos de encontro e convivencia que contribúen a dinamizar os barrios e a reforzar os vínculos entre a veciñanza”. El Ayuntamiento apoya en esta nueva edición la celebración de las fiestas en los barrios, colaborando con el tejido asociativo para favorecer una programación descentralizada y acercar propuestas culturales y de ocio a los distintos barrios.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
  3. Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
  4. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  5. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
  6. Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos
  7. Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
  8. El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie

El barrio de Pedralonga vivirá su gran fiesta en A Coruña este sábado: churrascada popular, gaiteiros y orquesta

La pasarela peatonal de Alfonso Molina entre las estaciones abrirá este viernes definitivamente

La pasarela peatonal de Alfonso Molina entre las estaciones abrirá este viernes definitivamente

Vicky Song, la primera mujer china que dio la vuelta al mundo navegando hace 10 años, atraca su velero en A Coruña: "Quizá pase el invierno aquí"

Las lluvias regresan este jueves a A Coruña

Las lluvias regresan este jueves a A Coruña

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 20 de agosto

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 20 de agosto

Los propietarios del número 20 de la calle Torreiro de A Coruña proyectan rehabilitarlo como edificio de viviendas turísticas

Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones

Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones

La Casa Escariz, de A Coruña, afronta una "rehabilitación integral" que incluirá viviendas y la fachada

Tracking Pixel Contents