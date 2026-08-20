El barrio de Pedralonga vivirá su gran fiesta en A Coruña este sábado: churrascada popular, gaiteiros y orquesta

El barrio de Pedralonga de A Coruña concentrará toda su programación festiva este sábado 22 en el aparcamiento de la Fábrica de Armas. Las actividades de la celebración comenzarán a las 17.00 horas con el programa infantil gratuito que se prolongará hasta las 20.00 horas. Para amenizar la jornada de los más pequeños, el barrio contará con hinchables y merienda. Además, entre las 19.40 y las 20.00 horas, Pedralonga celebrará también una fiesta de la espuma.

Posteriormente, a las 20.00 horas, será el turno de la agrupación Gaiteir@s Donaire, al mismo tiempo que arranca la celebración de una gran churrascada a precios populares. La música continuará a las 22.30 horas con la gran verbena amenizada por la orquesta Trébol. Como cierre, a partir de la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche a la jornada festiva en Pedralonga.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de estas celebraciones “como espazos de encontro e convivencia que contribúen a dinamizar os barrios e a reforzar os vínculos entre a veciñanza”. El Ayuntamiento apoya en esta nueva edición la celebración de las fiestas en los barrios, colaborando con el tejido asociativo para favorecer una programación descentralizada y acercar propuestas culturales y de ocio a los distintos barrios.