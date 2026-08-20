Los silos históricos del Puerto de A Coruña, en busca de un futuro que no tendrán sus 'gemelos' de Vigo

Como un centinela, los silos del Cantábrico del muelle de Calvo Sotelo vigilan la ciudad desde una ubicación privilegiada que ocupan desde 1967. Antigua propiedad de Cementos Tudela Veguín, llevan años sin uso, pues en 2022 se abrieron estos terrenos a la ciudadanía y se aceleró el traslado de la cementera al puerto exterior de punta Langosteira. Ahora, con los muelles interiores inmersos en plena transformación bajo el paraguas de Coruña Marítima, se abre una pregunta: ¿qué pasará con los silos?

Los que tenían Bunge y Oleosilos de Galicia en Calvo Sotelo fueron derribados. Solo quedaron en pie los de Tudela Veguín, que durante años estuvieron rotulados como Cementos del Cantábrico, de ahí que se los conozca también con ese nombre. También de esta empresa son los que próximamente se derribarán en el puerto de Vigo. Unas estructuras 'gemelas' a las de A Coruña que, según los planes de la Autoridad Portuaria olívica, desapacerán antes del próximo verano para así ganar espacio portuario.

Vista de los silos de Tudela Veguín, ubicados en Vigo / Marta G. Brea

El panorama en el puerto coruñés es muy diferente. El muelle de Calvo Soteo cesó el tráfico de mercancías y se dedica, desde hace cuatro años, a uso ciudadano. En estos terrenos, sobre todo ahora en verano, se celebran grandes festivales o eventos como el actual The Champions Burger.

Coruña Marítima -comisión formada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de A Coruña, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible-, que se encarga de definir el futuro de la fachada marítima, cuenta con unas bases estratégicas que hacen referencia a estos silos. Aunque no son un elemento formalmente catalogado, el documento los sitúa dentro de otro grupo: construcciones que no cuentan con valores arquitectónicos que justifiquen su protección formal, pero que tienen interés por su capacidad para conservar la historia y el carácter portuario.

Según las bases, la eliminación de estos elementos "deberá estar especialmente justificada", por lo que obligan al creador del futuro Máster Plan --todavía no se ha elegido-- a analizar la posibilidad de preservar total o parcialmente aquellos elementos que, aunque no estén catalogados, tengan valores singulares. Así, plantean "restaurar, rehabilitar y poner en uso" silos, naves o tolvas vinculados a la identidad portuaria.

Una de las propuestas de ordenación de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo presentada por Joan Busquets en 2006 / LOC

En 2006, el plan Busquets planteó mantener los silos como parte de la memoria industrial del puerto. Sus propuestas para Batería-Calvo Sotelo combinaban parque, edificios institucionales y terciarios, y la conservación de elementos portuarios como los silos y las grúas. Joan Busquets aseguraba que "las edificaciones del muelle son prácticamente prescindibles en su totalidad con la excepción del Mareógrafo y los silos del Cántabrico".

La propuesta elaborada para esos mismos muelles por la Universidade da Coruña a petición del Concello en 2020 añadía que algunos de los inmuebles existentes, como los silos, puedan ser aprovechados para nuevas funciones, pero aclaraba que todos los que se ubiquen allí estarán destinados a “actividades ciudadanas que pueden ser deportivas, hosteleras o culturales, sobre todo en los antiguos silos de Cementos del Cantábrico”, según detalló a este periódico Carlos Nárdiz, el coordinador del equipo universitario que redactó el documento.

Coruña Marítima tiene ahora en sus manos el futuro de estas estructuras. Hay cinco equipos finalistas --agrupan un total de 28 empresas participantes y colaboradoras-- que aspiran a redactar el plan de la fachada marítima. En octubre deberán presentar sus propuestas. El equipo ganador contará entonces con un año para desarrollar el Plan director, así como todos los anexos y documentos complementarios que figuran en las bases.