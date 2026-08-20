Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 20 de agosto

Nuevo concurso de las tortillas de O Castrillón

La segunda jornada de fiestas del barrio acoge un certamen culinario: la XVII Edición del Concurso de Tortillas de O Castrillón-Urbanización Soto.

Horario: 18.30 horas.

Lugar: Plaza de Pablo Iglesias

Propuesta teatral para disfrutar en familia

La compañía Ghazafelhos Teatro presenta su obra Sherezade como parte de Cascarillarte, la programación familiar de las fiestas de María Pita.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Plaza de As Conchiñas

Taller para crear una lámpara lunar

Los participantes construirán una lámpara con forma de Luna y aprenderán sobre el satélite. Necesaria inscripción gratuita, hay 10 plazas.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Espazo Xuvenil O Remanso. Fernández Latorre, 70.

Festival Rock&Roll Star a ritmo de La Frontera

Llega el Festival Rock&Roll Star a las fiestas de O Castrillón con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible, y Manuel España, de La Guardia.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Plaza de Pablo Iglesias

Concierto de Metrika en el festival Beatout Week

Arranque del festival de música Beatout Week con Metrika, Reality, Stereo Madness, XianPais y Xmaseda. Entradas a la venta en la web de Ataquilla.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Parque de Santa Margarita

Exposición ‘Fotógrafos da natureza 2026’

Exposición de fotografía de naturaleza que reúne las imágenes premiadas en el certamen European Wildlife Photographer of the Year.

Horario: 10.00-20.00 horas.

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Lugar: Aquarium