Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 20 de agosto
Las Fiestas de O Castrillón y el Beatout protagonizan la programación
Nuevo concurso de las tortillas de O Castrillón
La segunda jornada de fiestas del barrio acoge un certamen culinario: la XVII Edición del Concurso de Tortillas de O Castrillón-Urbanización Soto.
Horario: 18.30 horas.
Lugar: Plaza de Pablo Iglesias
Propuesta teatral para disfrutar en familia
La compañía Ghazafelhos Teatro presenta su obra Sherezade como parte de Cascarillarte, la programación familiar de las fiestas de María Pita.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Plaza de As Conchiñas
Taller para crear una lámpara lunar
Los participantes construirán una lámpara con forma de Luna y aprenderán sobre el satélite. Necesaria inscripción gratuita, hay 10 plazas.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Espazo Xuvenil O Remanso. Fernández Latorre, 70.
Festival Rock&Roll Star a ritmo de La Frontera
Llega el Festival Rock&Roll Star a las fiestas de O Castrillón con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible, y Manuel España, de La Guardia.
Horario: 21.00 horas.
Lugar: Plaza de Pablo Iglesias
Concierto de Metrika en el festival Beatout Week
Arranque del festival de música Beatout Week con Metrika, Reality, Stereo Madness, XianPais y Xmaseda. Entradas a la venta en la web de Ataquilla.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Parque de Santa Margarita
Exposición ‘Fotógrafos da natureza 2026’
Exposición de fotografía de naturaleza que reúne las imágenes premiadas en el certamen European Wildlife Photographer of the Year.
Horario: 10.00-20.00 horas.
Lugar: Aquarium
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