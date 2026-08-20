Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos multas por entrar en coche en la MarinaEl deportivismo, entre la ilusión de Primera y la preocupaciónPrimera jira de Os CaneirosLas playas de la comarca superan los controlesNueva sede de RTVE en A CoruñaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El tiempo

Las lluvias regresan este jueves a A Coruña

Las temperaturas máximas serán de 22 grados

Día de lluvia y paraguas en el entorno de la plaza de Lugo, en A Coruña.

Día de lluvia y paraguas en el entorno de la plaza de Lugo, en A Coruña. / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Tras varios días de abundante calor, A Coruña encara los últimos días de agosto con lluvia y tiempo nublado en el horizonte.

Durante este jueves, un frente poco activo entró por la mitad norte de Galicia en la madrugada, lo que ha dejado cielos grises y ya precipitaciones a primera hora de la mañana.

Por la tarde se abrirán claros, pero las lluvias regresarán después hacia la noche.

Las temperaturas sufren un descenso, más notable en las máximas que en las mínimas, siendo incluso los valores bajos para esta época del año. En A Coruña serán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima.

Noticias relacionadas

Los vientos soplarán del norte moderados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
  3. Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
  4. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  5. Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos
  6. Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
  7. El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie
  8. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos

Las lluvias regresan este jueves a A Coruña

Las lluvias regresan este jueves a A Coruña

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 20 de agosto

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 20 de agosto

Los propietarios del número 20 de la calle Torreiro de A Coruña proyectan rehabilitarlo como edificio de viviendas turísticas

Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones

Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones

Vicky Song, la primera mujer china en dar la vuelta al mundo navegando, atraca su velero en A Coruña: "Quizá pase el invierno aquí"

La Casa Escariz, de A Coruña, afronta una "rehabilitación integral" que incluirá viviendas y la fachada

Las nuevas gestoras de las escuelas infantiles municipales de A Coruña entrarán el 1 de octubre

A Coruña estrenará un nuevo parque en Monte Alto: más de 16.000 metros cuadrados con zona verde y pasarelas-mirador

A Coruña estrenará un nuevo parque en Monte Alto: más de 16.000 metros cuadrados con zona verde y pasarelas-mirador
Tracking Pixel Contents