El tiempo
Las lluvias regresan este jueves a A Coruña
Las temperaturas máximas serán de 22 grados
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Tras varios días de abundante calor, A Coruña encara los últimos días de agosto con lluvia y tiempo nublado en el horizonte.
Durante este jueves, un frente poco activo entró por la mitad norte de Galicia en la madrugada, lo que ha dejado cielos grises y ya precipitaciones a primera hora de la mañana.
Por la tarde se abrirán claros, pero las lluvias regresarán después hacia la noche.
Las temperaturas sufren un descenso, más notable en las máximas que en las mínimas, siendo incluso los valores bajos para esta época del año. En A Coruña serán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima.
Los vientos soplarán del norte moderados.
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