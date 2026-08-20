"Paralizada" sin nueva fecha la obra en la Tesorería de la Seguridad Social en A Coruña: el Ministerio proyecta retirar los andamios

La obra en el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en A Coruña da un paso en su proceso, pero no en la dirección a retomar los trabajos en la infraestructura, que llevan años de vaivenes. El proyecto está "paralizado" sin fecha hasta que se "determinen las medidas adecuadas" para recuperar la rehabilitación, según informa el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, una congelación sine die para una de las 'obras malditas' en la ciudad, que ya había perdido la pasada primavera tanto a su constructora como a la dirección del proyecto.

El contrato, aprobado en diciembre de 2021, recogía entre las intervenciones la demolición del forjado de hormigón, que daría lugar a pequeños patios, y las escaleras de todas las plantas, entre otras. Ahora, el Ministerio de Seguridad Social informa de que "el edificio permanece en una situación de seguimiento técnico" a espera de actualización y cambia de tono respecto a las obras, pensadas en el inicio para dar una nueva vida a todas las dependencias de la Tesorería General. Desde la Secretaría de Estado, explican que avanzarán en los trabajos que "permitan garantizar su conservación y la seguridad de terceros", aunque evitan responder qué plazos manejan para retomar el proyecto.

El edificio de la Tesorería de la Seguridad Social se encontraba en peor estado del previsto, lo que provocó sucesivas parálisis temporales en su rehabilitación y un aumento considerable, tanto del presupuesto inicial como de los plazos. Los problemas, "imposibles de haber detectado en el momento de redactar el proyecto", según el Ministerio, elevaron el coste inicial de los ocho a los once millones de euros y el plazo de ejecución, primero propuesto en 30 meses y que terminó en los 43. Sin embargo, casi cinco años después de la concesión del contrato, las obras pasan de la suspensión temporal a la parálisis, a falta de que los trabajos salgan de nuevo a concurso.

Lo que sí salió a adjudicación el pasado 15 de junio fue un nuevo contrato relacionado con el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en A Coruña, aunque tampoco con el avance de las obras. En este caso, el Ministerio solicita servicios técnicos que evalúen cómo retirar los andamios que ocupan la vía pública en el trazado de plaza de Vigo y la calle Federico Tapias. El organismo busca instalar medidas de seguridad alternativas para la rehabilitación del edificio. Este trabajo debe ser especialmente cuidadoso en el caso de la fachada porque el Plan General de A Coruña obliga a la conservación del modelo original.

Los andamios, cuestión de examen

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha licitado el estudio técnico para determinar qué sucede con los andamios instalados desde hace años en la vía pública. Además de la molestia al tráfico peatonal y el desarreglo urbano, los anclajes han tenido consecuencias en la plaza de Vigo, donde se perdió la parada de taxi en ese tramo de calzada. Por ello, un nuevo análisis se dedicará a "la inspección y evaluación de los andamios, viseras y marquesinas actualmente instalados", además de llegar a "posibles soluciones alternativas" o "medidas correctoras".

En el posterior informe técnico figurarán las opciones viables en materia de protección, además de un estudio sobre la posibilidad tanto de retirada como de "refuerzo, sustitución o conservación" de los andamios. Junto a eso, cada alternativa figurará con su valoración económica.

El principal trabajo que solicita el organismo público al adjudicatario es el estudio del inmueble para definir cómo ejecutar la "protección colectiva". Para ello, los responsables deberán realizar la "revisión y verificación del estado de conservación del inmueble" con la finalidad de determinar las condiciones existentes dentro del edificio de la Seguridad Social. En el mismo proceso deben atender a las instalaciones provisionales ya presentes en el bloque. Entre los aspectos destacados que deben evaluar se encuentran "anclajes, apoyos, estabilidad, señalización y adecuación a la normativa vigente".