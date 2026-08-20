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La pasarela peatonal de Alfonso Molina entre las estaciones abrirá este viernes definitivamente

Quedaban pendientes dos de las rampas hacia Os Mallos

Pasarela entre estaciones en la avenida de Alfonso Molina en el mes de junio

Pasarela entre estaciones en la avenida de Alfonso Molina en el mes de junio / Gus de la Paz

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Alberto Rivera

A Coruña

Este viernes 21 de agosto, a partir de las 9.00 horas, reabrirá en su totalidad la pasarela peatonal entre las estaciones de tren y autobús sobre la avenida Alfonso Molina desde A Coruña.

Será en ese momento cuando queden habilitadas las dos rampas que aún estaban cerradas hacia la calle Marqués Figueroa y la rolda das Estacións. Se reabre así un recorrido clave para la movilidad peatonal entre dos barrios cortados por la avenida principal de la ciudad.

El concejal de Infraestrucuras, Jesús Celemín, destaca en una nota de prensa del Concello, la importancia de esta reapertura. “Coa apertura das dúas ramplas completamos unha actuación moi necesaria nun punto clave para a mobilidade peonil da cidade, permitindo que desde este venres a cidadanía poida volver utilizar a pasarela na súa totalidade, cunha estrutura renovada, máis segura e accesible”, resalta Celemín.

Para poder realizar las obras, en el mes de marzo se instaló una pasarela provisional en paralelo a la original. Esta estuvo abierta varias semanas hasta poder utilizar la nueva, que por el momento tenía solo una de las tres salidas hacia Os Mallos operativa.

"Daños estructurales"

La pasarela que sobrevolaba la avenida de Alfonso Molina entre la estación de tren y la de autobuses sufría «daños estructurales». En febrero de 2023 el Concello recibió un informe realizado por Cimarq, consultora de ingeniería de medio ambiente y arquitectura. Este documento definía las actuaciones necesarias para la reparación de la estructura. "Dado el numeroso tráfico peatonal de la misma se considera necesario ejecutar las obras con el menor impacto posible", afirmaba el documento.

El informe recogía los problemas que padecía la estructura. Una de las mayores problemáticas la causó la "abundante corrosión" de la zona central, las rampas y los descansillos. Por otro lado, las chapas de forjado colaborante (un tipo de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de hormigón), presentaban "roturas, oxidación y pérdidas de espesor". Además, el informe señalaba "una rotura del hormigón con desprendimiento de cascotes y reducciones del espesor en zonas puntuales del pavimento del vano central".

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Desde marzo el Concello ha trabajado para sustituir la estructura por otra similar renovada. Las obras supusieron diversos cortes en Alfonso Molina durante estos meses, aunque siempre fueron en horario nocturno.

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