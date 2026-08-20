El PP de A Coruña denuncia el "lamentable abandono" del carril bici entre Mesoiro y la Universidad
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, critica la "falta de mantenimiento" en los barrios de la ciudad
El Grupo Popular de A Coruña increpa al gobierno local y reclama la limpieza y el mantenimiento del carril bici entre Mesoiro y la Universidad tras recibir quejas de usuarios.
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, declara haber visitado la zona para comprobar el estado del carril bici y la parte peatonal, que tilda de "situación lamentable de abandono desde hace tiempo, que permite que la maleza invada ambas calzadas".
Según afirma el grupo en un comunicado, "la falta de mantenimientos generalizada en aceras, pavimento, jardines, limpieza e iluminación y de inversiones nuevas en los barrios es un clamor entre los coruñeses, que cada vez pagan más impuestos a Inés Rey y reciben menos a cambio".
Los populares definen el estado general de la ciudad como "desatendido", en comparación con la zona de los Cantones. "Hay otra forma de gobernar, mimando a los barrios y tratándolos a todos por igual, porque mientras Inés Rey se gasta más de 8 millones de euros en cemento en los Cantones, el resto de la ciudad está desatendido", indican.
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