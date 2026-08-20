Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ofertas en la plaza de LugoEl Hull quiere a YeremayLos ríos gallegos se secanRehabilitación de la Casa EscarizViviendas turísticas en TorreiroFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El PP de A Coruña denuncia el "lamentable abandono" del carril bici entre Mesoiro y la Universidad

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, critica la "falta de mantenimiento" en los barrios de la ciudad

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, en el carril bici de Mesoiro.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, en el carril bici de Mesoiro. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Grupo Popular de A Coruña increpa al gobierno local y reclama la limpieza y el mantenimiento del carril bici entre Mesoiro y la Universidad tras recibir quejas de usuarios.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, declara haber visitado la zona para comprobar el estado del carril bici y la parte peatonal, que tilda de "situación lamentable de abandono desde hace tiempo, que permite que la maleza invada ambas calzadas".

Según afirma el grupo en un comunicado, "la falta de mantenimientos generalizada en aceras, pavimento, jardines, limpieza e iluminación y de inversiones nuevas en los barrios es un clamor entre los coruñeses, que cada vez pagan más impuestos a Inés Rey y reciben menos a cambio".

Noticias relacionadas y más

Los populares definen el estado general de la ciudad como "desatendido", en comparación con la zona de los Cantones. "Hay otra forma de gobernar, mimando a los barrios y tratándolos a todos por igual, porque mientras Inés Rey se gasta más de 8 millones de euros en cemento en los Cantones, el resto de la ciudad está desatendido", indican.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
  3. Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
  4. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  5. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
  6. Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos
  7. Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
  8. El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie

El PP de A Coruña denuncia el "lamentable abandono" del carril bici entre Mesoiro y la Universidad

María Pita se convierte en el escenario de ensueño de 84 jóvenes músicos: "Te hace muchísima ilusión porque lo ves lejano"

Los silos históricos del Puerto de A Coruña, en busca de un futuro que no tendrán sus 'gemelos' de Vigo

Reforma en la iglesia de Santa Lucía, en A Coruña, que luce un enrejado provisional

Reforma en la iglesia de Santa Lucía, en A Coruña, que luce un enrejado provisional

Fantasía e terror na segunda edición do festival de cine Lóstrego da Coruña: "A tormenta está a punto de chegar"

Fantasía e terror na segunda edición do festival de cine Lóstrego da Coruña: "A tormenta está a punto de chegar"

El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña

El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña

La pizzería de A Coruña que pasó de tener "cinco clientes por hora" a largas colas cada noche: "Cada persona que entraba era una oportunidad"

Los bajos exteriores de la plaza de Lugo, un "caramelito" para los negocios: "Es un alquiler mucho más económico y estamos muy cómodos"

Los bajos exteriores de la plaza de Lugo, un "caramelito" para los negocios: "Es un alquiler mucho más económico y estamos muy cómodos"
Tracking Pixel Contents