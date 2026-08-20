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Reforma en la iglesia de Santa Lucía, en A Coruña, que luce un enrejado provisional

Al tratarse de un bien protegido, necesitó del permiso de Patrimonio de la Xunta

Iglesia de Santa Lucía

Iglesia de Santa Lucía / LOC

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RAC

A Coruña

La céntrica iglesia de Santa Lucía, con entrada por la plaza de Lugo y también Rosalía de Castro, está inmersa en un proceso de reforma para mejorar su aspecto exterior. Según fuentes municipales, solicitaron licencia el año pasado y acaban de pedir una prórroga para continuar con los trabajos.

Enrejado provisional

Enrejado provisional / LOC

El primer cambio se puede ver en su enrejado exterior, que chocá con el original. Se trata de una medida provisional. Este elemento que rodea la iglesia está protegido, por lo que necesitó del permiso de la Xunta para proceder a su retirada. Ahora hay una valla que nada tiene que ver con el aspecto de las demás, pero se volverá a instalar la original tras su mejora.

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