Los propietarios del número 20 de la calle Torreiro de A Coruña proyectan rehabilitarlo como edificio de viviendas turísticas

La propiedad del edificio número 20 de la calle Torreiro, en A Coruña, proyecta su rehabilitación para su conversión en un bloque de viviendas de uso turístico. La comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) ha recibido la solicitud para la "rehabilitación parcial" del bloque para "local comercial y ocho apartamentos turísticos", según consta en los acuerdos de este órgano, asesor del Ayuntamiento en la aplicación del plan de casco antiguo.

En su dictamen, la comisión avisa que los machones de la planta baja deberán recebarse para que la mampostería quede escondida y obliga a que las carpinterías de la fachada sean de madera. Del mismo modo se acepta ya la actual cubierta del edificio. En la consulta al órgano del Pepri se incluye la aclaración de que la escalera instalada no es la original y sus medidas no cumplen con la normativa, sobre la cual no se ha emitido todavía una respuesta. La comisión también acuerda trasladar la petición al arqueólogo municipal para que emita informe.

Este bloque de la calle Torreiro está catalogado en el Pepri con el nivel 4, es decir, de significación arquitectónica ambiental. Según la normativa, ese grado se aplica a los edificios que carecen de singularidades o elementos distintivos pero pertenecen a un conjunto arquitectónico que debe preservar una coherencia. Entre los motivos de la fachada señalados en la catalogación destacan las galerías y los recercados, además de alguna decoración. Las obras autorizadas para esta categoría incluyen la renovación parcial empleando materiales similares, la adecuación arquitectónica exterior o la reestructuración para un cambio del uso.

El edificio está calificado hasta el momento como de uso no residencial y en el catastro figura que su planta baja se destinaría a comercio, mientras que las cuatro plantas superiores se denominaban como almacén. El conjunto de las plantas, construido en el año 1900, suma 511 metros cuadrados. La primera y cuarta altura cuentan con una superficie de 101 metros cuadrados, mientras que la segunda y la tercera aumentan mínimamente hasta los 104 metros cuadrados. Ahora, los propietarios solicitan realizar actuaciones parciales de rehabilitación para dividir el interior en ocho pisos de uso turístico.

La ordenanza de pisos turísticos

La ordenanza reguladora das vivendas de uso turístico (VUT) de A Coruña estipula en el artículo 6 las condiciones que deben cumplirse para conseguir la licencia en las áreas donde el Pepri es efectivo. Pese a que el uso principal que comprende como común el plan es el residencial, también es compatible con el hotelero u "otro alternativo". La normativa expone que las VUT se admiten en edificios dedicados "exclusivamente" para este tipo de negocio. Responde a su vez ante un posible caso de explotación comercial en la planta baja. Según la ordenanza, esta condición no se modifica o se ve afectada por la "permanencia o implantación" de hostelería o usos comerciales en la planta baja, incluso si es "de pública concurrencia".

El Pepri abarca de Ciudad Vieja a Juana de Vega y plaza de Pontevedra. En el caso de las zonas denominadas de Pescadería Norte, en el Orzán, y del Ensanche, la regulación también especifica en el texto que la implantación de viviendas de uso turístico se permite en las plantas bajas de los edificios recogidos en el Pepri y en todas aquellas inferiores a esta. En el caso de las plantas altas de los inmuebles, solamente podrán admitirse las VUT en pisos superiores "siempre que estén vinculadas" con las plantas baja del bloque.