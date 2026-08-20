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Una tortilla sin cebolla reina en el concurso de O Castrillón

José Villaverde se impone a 27 rivales y se lleva los 150 euros del primer premio

Los miembros del jurado prueban las tortillas.

Los miembros del jurado prueban las tortillas. / Carlos Pardellas

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Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

Sin cebolla. La eterna discusión tuvo este jueves una respuesta. La tortilla de José Villaverde Ríos se proclamó ganadora de la XVII edición del Concurso de tortilla española de O Castrillón. Y lo hizo prescindiendo del ingrediente que más polémica provoca cada vez que se habla de este clásico de la cocina española.

La cita reunió en el parque de Pablo Iglesias a numeroso público y a 28 participantes. Villaverde se llevó el primer puesto, por delante de Muriel Costa Blanco, segunda clasificada, y Marta Camino García, tercera.

El concurso, organizado por la Asociación de Vecinos O Castrillón-Urbanización Soto IAR con la colaboración de Gadis, mantiene una norma que deja poco margen para experimentos. Las tortillas deben elaborarse con huevo, patata, aceite y sal. La cebolla es el único ingrediente opcional. En esta ocasión, el vencedor demostró que se puede alcanzar el primer puesto sin ella.

El jurado tuvo en cuenta la presentación, la originalidad y, sobre todo, el sabor antes de emitir su veredicto. El ganador recibió un trofeo y un vale de compra de 150 euros de Gadis. El segundo premio estaba dotado con 100 euros y el tercero, con 50.

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El fallo no puso fin a la fiesta. Después, llegó uno de los momentos más esperados para quienes se acercaron hasta el lugar: la degustación de las tortillas presentadas. Tras diecisiete ediciones, el certamen volvió a convertir al barrio en la capital de uno de los platos más populares de la cocina española. Este año, además, dejó resuelto el debate. Al menos hasta la próxima edición: la mejor tortilla de O Castrillón es sin cebolla.

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