El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña

Juan Flórez tiene nuevo inquilino. Cerca de la plaza de Pontevedra, al lado del hotel Hesperia, ha abierto este jueves la sede de una popular cadena del sector del textil ‘low cost’. Se trata de Mulaya, que llega al centro A Coruña tras cosechar gran éxito online y en tiendas físicas instaladas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Albacete, Salamanca o Valladolid.

La cadena, que se ha expandido a través de franquicias, está especializada en moda con precios económicos en prendas ligadas a tendencias y con elevada rotación de stock, lo que le hizo conocerse popularmente en redes sociales como “el zara chino”. La primera tienda en Galicia la abrió en Vigo.

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Su misteriosa fundadora

Lisa Bao, una emprendedora de extrema discreción y ajena al foco mediático, es la fundadora de esta cadena, una de las primeras controladas por capital asiático en España. Su verdadero nombre es Peiyao Bao, o al menos, así figura en el registro mercantil de sus empresas como administradora. Creó la firma retail en el año 2003 junto a su marido Quinghua He y su hermana Eva Bao. La compañía experimentó un gran crecimiento a partir de finales de la década anterior.