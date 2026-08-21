El Agra do Orzán sigue creciendo en población: ya es más densa que cualquier metrópolis del mundo y cuadruplica al corazón de Tokyo

Los vecinos del Agra do Orzán ocupan uno de los puntos más densamente poblados del mundo, y la concentración de habitantes es cada vez mayor. En 2025, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento, en 2025 la población llegó a los 27.077 habitantes, y, dado el pequeño tamaño del distrito, la densidad de vecinos por kilómetro cuadrado rebasó la barrera de los 60.000 que no superaba desde 2012. La aglomeración sobrepasa los mayores índices de las mayores ciudades del mundo: en un estudio de 2025 que analiza las ciudades más pobladas del mundo, las Naciones Unidas identifican como la más densa a Bombay, con unos 27.000 vecinos por kilómetro cuadrado. Karachi, también entre las primeras, tienes unos 25.000, y la congolesa Kinshasha unos 21.000. En el corazón de la región de Tokio, los 23 distritos especiales que se acercan a los diez millones de ciudadanos, apenas se supera las 15.800. L'Hospitalet de Llobregat, frecuentemente citada como la urbe más densa de España, queda en unos 23.500, prácticamente un tercio del barrio coruñés, y el Agra supera también al distrito de Torrassa de ese municipio, que un análisis consideró el más denso de Europa pero que no llega a los 56.200 habitantes por kilómetro cuadrado.

"Vas pola tarde pola rúa de Barcelona e vas chocando coa xente", resume Flor Antelo, presidenta de la asociación de vecinos Agra do Orzán, que afirma que hasta ahora a cada vecino le correspondía un decímetro cuadrado de zonas verdes "contando beirarrúas", y con el acceso a la ciudadanía del parque del Observatorio o Parque del Agra, cuya apertura ha decepcionado a algunos vecinos, "chegaríamos a ter medio metro cadrado". En la plaza de As Conchiñas, defiende, "cada vez hai menos verde", y muchos de los vecinos del barrio son mayores y les cuesta cruzar las rondas de Nelle o de Outeiro para ir al Paseo de los Puentes, Vioño o Visma. El barrio, insiste, necesita más servicios, y en especial centros de día para la tercera edad, un uso para el que se podrían aprovechar bajos o pisos ahora vacíos.

"Non precisamos máis cemento"

"O que precisamos son máis zonas verdes, non máis cemento", resume Antelo, en referencia al proyecto de construir nuevas viviendas en el barrio. El pasado 14 de mayo, el PSOE y el BNG aprobaron en pleno, de forma inicial, una modificación del plan urbanístico encaminado a permitir varios centenares de viviendas en el polígono del Parque del Agra, cerca de la zona verde del mismo nombre. El Concello las cifró en 188, más 136 que se levantarían en terrenos de Dricar, y afirmó que de los 23.000 metros cuadrados del polígono el 83% serían de uso público.

Pero es difícil que el proyecto siga adelante por la oposición política y ciudadana. El PP votó en contra, defendiendo que "todo el polígono fuese una zona verde y que la edificabilidad se trasladase a otro punto del municipio, mientras que el Bloque, que en mayo respaldó la iniciativa y afirmó que sería lo mejor para el barrio, rompió con los socialistas y les acusó de ocultarles información relevante sobre el proyecto. La asociación que preside Flor Antelo reunió 5.000 firmas contra el proyecto y alegó contra él, una fórmula que también empleó Defensa do Común.

Aumento en los últimos ejercicios

La densidad de población de Agra do Orzán es más de nueve veces superior a la del promedio de A Coruña, que, siempre según datos del Ayuntamiento, llegó a unos 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado en 2025. Ninguno de los otros nueve distritos de la ciudad se acerca a la concentración de vecinos del barrio: el que más se aproxima es el distrito 4, que agrupa a Os Mallos y Sagrada Familia. Esta zona, que al igual que el Agra do Orzán es un barrio obrero que creció con la expansión urbana de A Coruña en la segunda mitad del siglo XX y en el que ahora se ha instalado población inmigrante, queda en unos 31.600 habitantes por kilómetro cuadrado.

Y aún así, este no es el pico histórico de densidad de población del Agra do Orzán. Siguiendo las estadísticas del Concello, que arrancan en 2004, ese año la densidad era de 63.600 habitantes por kilómetro cuadrado, pero fue bajando, y en 2013 bajó por primera vez desde que empieza la serie de datos de 60.000. El dato más bajo se alcanzó en 2017, con algo más de 57.100 residentes por kilómetro cuadrado, pero en los últimos años la tendencia es positiva y se va acercando a los datos de antes de la crisis de 2008.