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A Coruña vive un viernes con posibilidad de chubascos

Las temperaturas máximas serán de 23 grados

Gente paseando por Parque Europa, en A Coruña.

Gente paseando por Parque Europa, en A Coruña. / LOC

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RAC

A Coruña

Este viernes Galicia queda en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con circulación de viento del norte. De esta manera, el cielo estará nuboso en A Coruña en la mañana con posibilidad de algunos chubascos en las primeras horas del día.

Con el avance del día, la probabilidad de que haya precipitaciones en la ciudad irá remitiendo y se irán abriendo claros en el cielo, aunque las nubes nunca abandonarán la península coruñesa.

Las temperaturas mínimas sufren un ligero descenso pero las máximas no cambian significativamente, con un arco entre los 16 y los 23 grados.

El viento soplará flojo del norte-noreste con fuerza moderada en el litoral.

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