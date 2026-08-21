A Coruña vive un viernes con posibilidad de chubascos

Este viernes Galicia queda en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con circulación de viento del norte. De esta manera, el cielo estará nuboso en A Coruña en la mañana con posibilidad de algunos chubascos en las primeras horas del día.

Con el avance del día, la probabilidad de que haya precipitaciones en la ciudad irá remitiendo y se irán abriendo claros en el cielo, aunque las nubes nunca abandonarán la península coruñesa.

Las temperaturas mínimas sufren un ligero descenso pero las máximas no cambian significativamente, con un arco entre los 16 y los 23 grados.

El viento soplará flojo del norte-noreste con fuerza moderada en el litoral.

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Sábado de calor

Según MeteoGalicia, el embolsamiento de masas de aire frío en capas altas al oeste de Galicia provocará inestabilidad atmosférica que en A Coruña se traducirá en un sábado de calor, con temperaturas hasta 29 grados. Esa inestabilidad provocará que el domingo ya comienza la probabilidad de precipitaciones que acompañará a la ciudad durante la próxima semana, cuando serán más intensas.