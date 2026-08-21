Familias denuncian la falta de limpieza en el parque infantil de As Lagoas en A Coruña: "El recinto presenta suciedad, basuras, hojas, colillas y abundantes excrementos de palomas"
El Concello asegura que el parque de As Lagoas "se limpia periódicamente", pero los usuarios afirman que las condiciones higiénicas no se corresponden con la explicación municipal
Familias usuarias del parque infantil de As Lagoas, en A Coruña, se lamentan del estado de limpieza de la zona. Han presentado tres quejas ante el Concello, "después de comprobar que el recinto presentaba suciedad, basuras, hojas, colillas y abundantes excrementos de palomas, entre otros residuos", según detallan en un comunicado.
Tras la primera reclamación, hace aproximadamente dos meses, "el parque fue limpiado con agua y quedó en buenas condiciones". Sin embargo, los usuarios señalan que, apenas una semana después, el área recreativa volvía a encontrarse en unas condiciones similares previas al saneamiento. Desde entonces, dicen que "no se ha realizado una limpieza adecuada que permita tener el parque en condiciones".
Excrementos de aves, hojas y suciedad acumulada
Ante los reclamos vecinales, el Concello informó de que el parque de As Lagoas cuenta con labores de higiene periódicas, y que el Servicio de Infraestructuras realiza una limpieza en profundidad con periodicidad mensual, achacando la suciedad a la presencia de palomas y gaviotas. Fuentes municipales confirman que "se limpia periódicamente como todos los parques, nos ha llegado una petición de limpieza y se va a pasar a darle un repaso este viernes, 21 de agosto, o el sábado 22".
Sin embargo, las familias consideran que "esta explicación no se corresponde con lo que se puede comprobar en el parque", y que "el problema no son únicamente los excrementos de las aves". Reportan, asimismo, la presencia de "basura, hojas, colillas y suciedad acumulada". "Si realmente se realizan las labores de limpieza que indica el Concello, resulta difícil entender que el parque pueda volver a presentar este aspecto", afirman en el comunicado.
El objetivo de los usuarios de la zona recreativa "no es generar polémica", sino "algo tan básico como que un parque infantil se mantenga limpio y en unas condiciones higiénicas adecuadas para los niños que lo utilizan".
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