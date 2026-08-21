La heladería coruñesa La Ibi lanza una línea de ropa: "Nosotros quisimos hacer nuestras propias camisetas, que fueran cómodas y de buena calidad"

La heladería La Ibi acaba de lanzar su línea de ropa y complementos haciendo guiños a los símbolos más míticos del local. La primera camiseta salió a la venta el viernes 7 de agosto, y este miércoles aumentaron el merchandaising.

El socio y copropietario de La Ibi, Gonzalo Gallego, explicó que ya llebavan un tiempo trabajando en la idea de sacar sus propias camisetas. "A mi me gusta mucho la ropa y le dije a mi hermana que por qué no hacíamos una línea de camisetas, algo que la gente pueda llevar y lucir con orgullo. No queríamos que fuera una camiseta de negocio ni de publicidad", señala. El lema de la campaña es "Hay historias que merecen llevarse puestas", un guiño a la trayectoria de la heladería coruñesa. "Fue una forma de decir estamos aquí, llevamos muchos años", dice Gallego.

La Ibi contó con la colaboración de Pedro Pipas, el recreador de la composición de los logos de la heladería, y la fabricación de las prendas corrió de la mano de la marca coruñesa Made in Salty. "Yo ya conocía a Pipas, y un día estaba con un amigo y le comenté la idea que teníamos, este me dijo que conocía a un chico que reinterpretaba marcas y era Pedro Pipas. Hablamos con el y tuvimos un par de reuniones donde fuimos sacando ideas mías, de mi mujer y de el. En resumen, la idea fue reinterpretar un poquito nuestros logos y los símbolos que tenían que ver con la heladería", explica Gallego. Después de varias reuniones, decidieron apostar por hacer el proyecto realidad. "No teníamos una fecha predefinida para lanzar la campaña, y cuando salió la opción y se junto todo para poder hacerlo, decidimos sacarlo a delante", indica el copropietario.

Colección de camisetas y complementos

La primera camiseta que sacó la heladería hace un guiño a los sabores de helado clásicos: chocolate, vainilla y fresa. "Al final lo que más representa a una heladería son esos sabores tradicionales. Esta camiseta se hizo con la marca deportiva Zico. Sigue una estética retro y estilo futbolera, ya que fue el mundial este verano y nos gustaba la idea. La prenda es de rayas y manga larga, cada franja hace referencia al sabor de cada helado", explica Gallego. Los heladeros escogieron esta marca por ser gallega y porque les dejaba formar parte del proceso creativo. A mayores de esta camiseta sacaron otras tres.

"Tenemos cuatro modelos de camisetas, la de Zico y después sacamos dos de manga corta y una de manga larga, cada una con un diseño distinto", indica Gallego. También han encargado una línea de bolsas y gorras. "También tenemos dos tipos de bolsa, una para el día a día, y otra mas grande pensada para ir a la playa. Tenemos una gorra y en breves vamos a hacer otra. La idea es hacer un merch pequeño, no hicimos muchas unidades", expresa el copropietario de la heladería. Para ellos la clave reside en que la gente disfrute de la prenda. "Al final ves camisetas que se venden de marcas de comida que acaban de llegar a la ciudad. Nosotros quisimos hacer la nuestra propia, que fuera cómoda y de buena calidad", dice.

Una de las camisetas tiene escrita la frase "Hay helado exprés", que hace referencia a un famoso helado de La Ibi. "Es algo muy representativo, quisimos hacerle un guiño. En la espalda de esa camiseta hay una especie de bandera a cuadros, porque nuestro suelo es de cuadros blancos y negros", explica Gallego. La colección lleva menos de un mes a la venta, pero los clientes ya se han fijado en ella. "Por ahora no hemos vendido mucho, también hace poco que las sacamos, pero a la gente le está gustando, a ver si a futuro se animan mas. Nosotros estamos contentos porque era algo que nos apetecía, hacer algo diferente, hacer comunidad", señala Gallego.

La colección está disponible en el local. Las camisetas de manga corta cuestan 35 euros, la de manga larga 45 euros y la camiseta retro futbolera 47 euros. La bolsa pequeña tiene un precio de 25 euros y la grande 32 euros. La gorra cuesta 22 euros.