Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 21 de agosto

Humor y verbena en las fiestas de O Castrillón

El barrio de O Castrillón celebra el último día de sus fiestas con actividades que van desde un taller de marcapáginas, una clown o música a cargo de Miramar.

Horario: A partir de 11.00 horas.

Lugar: Plaza de Pablo Iglesias

Comedia para familias y trucos con Mago Paco

El Mago Paco presenta Ledicias, su espectáculo de trucos y comedia diseñado para el disfrute del público familiar. El número se realizará al aire libre.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Casa das Ciencias. Parque de Santa Margarita

La Sagrada Familia da inicio a sus festejos

Los festejos en la Sagrada Familia comenzarán con el pregón del cómico y monologuista José Antonio Garrido ‘Gari’, antes de la fiesta con el grupo Alaska.

Horario: A partir de las 21.30 horas.

Lugar: Sagrada Familia

Homenaje a Manuel de Falla en María Pita

La Sinfónica de Galicia participa en la Semana Clásica con un concierto homenaje a Manuel de Falla, con el pianista Javier Perianes.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Plaza de María Pita

Pablopablo y Juicy Bae actúan en el BeatOut

La segunda jornada del festival BeatOut Week presenta las actuaciones de Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y Pablopablo hasta pasada la medianoche.

Horario: A partir de las 19.00 horas.

Lugar: Anfiteatro parque de Santa Margarita