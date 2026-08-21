Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 21 de agosto
Continúa la Semana Clásica, el Beatout, las fiestas de O Castrillón y comienzan las de la Sagrada Familia
Humor y verbena en las fiestas de O Castrillón
El barrio de O Castrillón celebra el último día de sus fiestas con actividades que van desde un taller de marcapáginas, una clown o música a cargo de Miramar.
Horario: A partir de 11.00 horas.
Lugar: Plaza de Pablo Iglesias
Comedia para familias y trucos con Mago Paco
El Mago Paco presenta Ledicias, su espectáculo de trucos y comedia diseñado para el disfrute del público familiar. El número se realizará al aire libre.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Casa das Ciencias. Parque de Santa Margarita
La Sagrada Familia da inicio a sus festejos
Los festejos en la Sagrada Familia comenzarán con el pregón del cómico y monologuista José Antonio Garrido ‘Gari’, antes de la fiesta con el grupo Alaska.
Horario: A partir de las 21.30 horas.
Lugar: Sagrada Familia
Homenaje a Manuel de Falla en María Pita
La Sinfónica de Galicia participa en la Semana Clásica con un concierto homenaje a Manuel de Falla, con el pianista Javier Perianes.
Horario: 21.00 horas.
Lugar: Plaza de María Pita
Pablopablo y Juicy Bae actúan en el BeatOut
La segunda jornada del festival BeatOut Week presenta las actuaciones de Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y Pablopablo hasta pasada la medianoche.
Horario: A partir de las 19.00 horas.
Lugar: Anfiteatro parque de Santa Margarita
- El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
- El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
- Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
- Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos
- Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
- El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie