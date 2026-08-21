Importante dispositivo de los Bomberos de A Coruña para retirar un árbol de 15 metros en el mar

Los Bomberos de A Coruña se han tenido que emplear a fondo para retirar un árbol de grandes dimensiones que se encontraba flotando a última hora de la tarde de este jueves en la bahía de Santo Amaro.

El motivo de su retirada es que su longitud, estimada en 15 metros, podía suponer un riesgo para el tráfico marítimo. El árbol fue remolcado hasta la rampa de Oza, por donde fue retirado en tierra.

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Para el dispositivo fue necesario utilizar la embarcación Seismar de los Bomberos en la que trabajaron cinco miembros del Grupo de Rescate Acuático.