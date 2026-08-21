El Recorda Fest de A Coruña ya tiene horarios

El Festival Recorda Fest de A Coruña publica los horarios del evento que tendrá lugar en el muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre. El viernes abrirá el festival Pavlenha a las 15.45h, seguido de Mafalda Cardenal (17.00 horas).

A las 18.30 horas tendrán lugar las Recorda Sessions, concierto nostálgico en el que participarán Natalia Rodríguez, conocida por participar en la primera edición de Operación Triunfo; Selena Leo, que triunfó en el 2000 con su éxito junto a Sonia Yo quiero bailar; Raúl y su Sueño su boca, Fran Perea, quien llegó a la fama con su participación en la serie Los Serrano y poniendo música a su cabecera; Ella Baila Sola, dúo formado por Marta Botía y Virginia Mos que vivieron grandes éxitos como Lo echamos a suertes o Amores de Barra, o David Civera, eurovisivo en el año 2001 con Dile que la quiero y que fue número uno con otras canciones como Que la detengan.

Tras ello a las 21.00 horas llegarán los platos fuertes con Sidecars primero, La Maravillosa Orquesta del Alcohol a las 22.45 horas, Cali y el Dandee a las 00.40 horas y Juan Magán a las 2.15 horas.

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El sábado el festival lo abrirá Hydn a las 15.30 horas, tras la que llegará Hey Kid (16.40 horas), Inazio (17.30 horas), Marlon (18.50 horas), Taburete (20.30 horas), Hombres G (22.20 horas), Álvaro de Luna (00.35 horas), Modo Perreo (2.00 horas) y Galician Army (3.10 horas).