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El Recorda Fest de A Coruña ya tiene horarios

Incluye el Recorda Sessions con Natalia, Selena, Raúl, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera

La banda Taburete.

La banda Taburete. / Ricardo Rubio

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RAC

El Festival Recorda Fest de A Coruña publica los horarios del evento que tendrá lugar en el muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre. El viernes abrirá el festival Pavlenha a las 15.45h, seguido de Mafalda Cardenal (17.00 horas).

A las 18.30 horas tendrán lugar las Recorda Sessions, concierto nostálgico en el que participarán Natalia Rodríguez, conocida por participar en la primera edición de Operación TriunfoSelena Leo, que triunfó en el 2000 con su éxito junto a Sonia Yo quiero bailarRaúl y su Sueño su bocaFran Perea, quien llegó a la fama con su participación en la serie Los Serrano y poniendo música a su cabecera; Ella Baila Sola, dúo formado por Marta Botía y Virginia Mos que vivieron grandes éxitos como Lo echamos a suertes o Amores de Barra, o David Civera, eurovisivo en el año 2001 con Dile que la quiero y que fue número uno con otras canciones como Que la detengan.

Tras ello a las 21.00 horas llegarán los platos fuertes con Sidecars primero, La Maravillosa Orquesta del Alcohol a las 22.45 horas, Cali y el Dandee a las 00.40 horas y Juan Magán a las 2.15 horas.

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El sábado el festival lo abrirá Hydn a las 15.30 horas, tras la que llegará Hey Kid (16.40 horas), Inazio (17.30 horas), Marlon (18.50 horas), Taburete (20.30 horas), Hombres G (22.20 horas), Álvaro de Luna (00.35 horas), Modo Perreo (2.00 horas) y Galician Army (3.10 horas).

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