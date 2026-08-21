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La revista Viajar elige un pueblo de A Coruña como el lugar en el que "se come el mejor pulpo de España"

Además de su gastronomía, la revista Viajar resalta el patrimonio histórico del municipio

Plato tradicional de pulpo destacado por la revista Viajar.

Plato tradicional de pulpo destacado por la revista Viajar. / Xunta de Galicia

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Adrián Lede

A Coruña

La provincia de A Coruña vuelve a colarse entre las recomendaciones para este verano. La revista Viajar, del mismo grupo que LA OPINIÓN, pone el foco en un pueblo que presenta como el lugar en el que "se come el mejor pulpo de España". La publicación destaca tanto su tradición culinaria como el patrimonio marinero de una localidad que, señala, es "mucho más que su puerto".

El protagonista es el pulpo a la mugardesa, una receta diferente al popular pulpo á feira que se ha convertido en seña de identidad de Mugardos, en la ría de Ferrol. En este caso, el molusco se incorpora a un guiso elaborado con patatas y un sofrito de verduras, pimentón y vino, al que se añade parte del agua de cocción. Viajar define la gastronomía de Mugardos como "un auténtico tesoro gastronómico" y recuerda que este plato nació ligado a las tabernas y a la vida de los marineros.

Mucho más que pulpo

La revista destaca también el atractivo histórico y las construcciones tradicionales de la localidad. "Su arquitectura es de carácter marinero", apunta la publicación, que llama la atención sobre las galerías características que conservan muchas viviendas. El cercano puerto de O Seixo suma casas con balcones de colores y construcciones vinculadas al pasado indiano.

Puerto de Mugardos

Puerto de Mugardos / J. Antón

Entre los lugares destacados por Viajar figura el Castillo de A Palma, una fortificación cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVI y que la revista sitúa entre "los monumentos más emblemáticos y visitados" de Mugardos. La publicación menciona también el Pazo do Baño, de propiedad privada, y su característico hórreo.

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Una tradición nacida junto al mar

La receta que ha colocado a Mugardos en el radar de la revista tiene sus raíces en las cocinas de los marineros y en las tabernas de la localidad. La recomendación convierte a Mugardos en una escapada que mezcla gastronomía, patrimonio y paisaje marítimo, a poco más de media hora de A Coruña.

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