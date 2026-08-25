Ferdy Estudio crea piezas "únicas, particulares y curiosas" sobre antiguas prendas del Deportivo de A Coruña

Convertir tu camiseta favorita del Dépor en otra prenda es posible gracias a Ferdy Estudio 1of1. Esta marca crea prendas artesanales mezclando elementos urbanos. Sus piezas son íntegramente diseñadas y ejecutadas en A Coruña.

La marca se caracteriza por desarrollar prendas innovadoras y divertidas, fortaleciendo la identidad de quien las lleva puestas. Mediante un encargo personal el director del estudio, Ferdy Torrealba, creó dos gorras personalizadas mediante un par de camisetas del deportivo. "En este caso fue un pedido específico para una clienta que me pidió hacer esto con esas dos camisetas infantiles", indica Torrealba.

Para realizar estas prendas se basa en un proceso de upcycling, que consiste en transformar una pieza que ya existe en otra cosa. "Estas camisetas eran de temporadas anteriores y con patrocinadores distintos, además de dos momentos históricos diferentes del Deportivo. Una es la mítica verde de Feiraco y la otra es la camiseta insignia azul y blanca que representaba el centenariazo", explica Torrealba.

Esencia deportivista

El director de la marca pretendía conservar lo que hacía especial a esas camisetas, aunque cambiasen de forma. "En los paneles laterales, es decir, en cada uno de los lados, se mantiene un poco la esencia de lo que eran las mangas de las camisetas. Hay que indagar en la historia de las prendas. Para mí era importante que quedasen bien y que fueran fidedignas porque este pedido era para dos personas deportivistas que suelen ir siempre a los partidos", señala Torrealba.

El diseño de gorra por el que optó Ferdy, es un diseño mítico en el mundo urbano, una gorra de 5 paneles. "Es probar y ensamblar sin que pierda la esencia de lo que es, quiero que la gente cuando las vea digan: ¡oh que chulas estas gorras del Dépor!. Es un proceso creativo que consiste en ir armando un puzle donde todas las piezas cuadran de manera correcta. Lo hago así para que un fanático del equipo no se sienta ofendido", comenta Torrealba.

La gorra verde llama la atención por las letras frontales. "Quería que las letras de Feiraco, el patrocinador del momento, se viese bien, lo quise mantener así", dice Torrealba. "Para hacerla desarmé la parte frontal de la gorra, adherí las letras y luego las cosí. Son piezas prácticamente únicas, particulares y curiosas", señala el director creativo.

Confección y patronaje

Con las camisetas y las ideas claras, Ferdy comenzó a darle vida a las gorras en su estudio en la calle San Andrés. "Fueron dos tardes dándole vueltas a cada una de las camisetas. Una vez que ya tengo la idea, los patrones hechos y las piezas cortadas empiezo con el trabajo de confección", explica Torrealba. Las gorras cuentan con un proceso de entretelado para que tengan más cuerpo. "Es un proceso largo, no es algo que se haga en dos horas, al final es ensayo y error. Es la primera vez que trabajo con este tipo de camisetas, es muy delicado tocar algo que es una insignia tan grande para una ciudad", dice Torrealba.

Ferdy subió a sus redes sociales el proceso de elaboración de las gorras, y la gente reaccionó con intriga ante este proyecto. "Era la primera vez que hacía algo así, hay personas que me han preguntado por mensajes privados preguntándome por las gorras, no solo para piezas del Dépor, sino también de otros equipos. A veces tenemos una prenda a la que le tenemos mucho cariño y la dejamos almacenada.

Esa nostalgia también se puede transformar en algo que se pueda seguir usando con el tiempo", explica Torrealba. El director creativo de la marca no descarta seguir haciendo este tipo de prendas si a la gente le gusta. "Si alguien más se anima y quiere una gorra, yo le animo, porque al final queda una pieza curiosa y con personalidad. Por ejemplo, con la camiseta azul y blanca también utilicé el pantalón corto porque quería mantener un juego de colores y que tuviera ese toque creativo. Además, tenía detalles bastante curiosos que quería integrar", señala Torrealaba.