El aumento de frecuencias del tren de A Coruña a Ferrol, una apuesta "necesaria para atraer inversiones" en la que Renfe ve "limitaciones"

El ferrocarril entre A Coruña y Ferrol opera a déficit. De acuerdo con la respuesta del presidente de Renfe, Álvaro Fernández, a una petición del alcalde y presidente de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, la conexión tuvo un resultado negativo de explotación, el año pasado, de 4,3 millones de euros, y el número de viajeros apenas superó los 93.500, cuando se ofertaron cerca de 409.000 plazas: un aprovechamiento de menos del 18%. Subir de cinco a once frecuencias diarias por sentido, como proponía la Mancomunidade y respalda el Ayuntamiento de A Coruña, compete a la Administración General del Estado, advierte el presidente de Renfe, que apunta, aún así, a que habría que aumentar los medios materiales y humanos y ve "limitaciones importantes". Su visión choca con el consenso de la comarca: Ayuntamientos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil insisten en que mejorar la conexión es un derecho de los vecinos y una oportunidad para el crecimiento económico.

Para el presidente de Renfe, el incremento de frecuencias presenta problemas "tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista operativo y de demanda". Subir de cinco a once frecuencias por sentido "conllevaría un incremento de material y de recursos humanos que no se disponen actualmente". En concreto, habría que sumar tres trenes de Media Distancia de la serie 594, así como la incorporación de diez maquinistas y del mismo número de interventores. En paralelo, los planes para mejorar la vía siguen sin plazos: de acuerdo con una reciente respuesta al PP en el Senado, la electrificación a 25 kilovoltios, la rehabilitación de la vía y la modernización de los sistemas de señalización".

Acuerdo político en los dos extremos

La respuesta no satisfizo a la Mancomunidade, para la que es "inaceptable" que Renfe aluda al bajo número de viajeros como justificación "a la insuficiencia del servicio actual". El transporte es un "servicio fundamental" y los ciudadanos tienen derecho a estar conectados, argumentan la agrupación de Ayuntamientos, que tampoco comparte que haya una "baja demanda por parte de la ciudadanía".

La falta de pasajeros, según un comunicado de la entidad, es precisamente "consecuencia de las escasas frecuencias, de unos tiempos de viaje excesivos y de la audiencia de inversiones en las vías", y la agrupación municipal demanda al Estado y a Renfe la mejora del servicio. Fuentes del Concello de A Coruña, consultadas sobre esta cuestión, señalan que respaldan la petición del aumento de frecuencias, y que hace dos meses el Ayuntamiento reclamó al Gobierno central "que mejorara los servicios de cercanías".

Para el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, mejorar la conexión "es una necesidad estratégica" para el desarrollo económico. Las áreas de las dos ciudades, separadas por algo más de 50 kilómetros de carretera, "están llamadas a ser un único polo económico, industrial y logístico", y su peso industrial, portuario y logístico está en aumento. Conectarlas "no es un elemento accesorio", insiste, sino una "condición necesaria para atraer inversiones". Pone como ejemplos el proyecto de la instalación de la empresa china SAIC en Ferrol, que motivará el traslado de Amper al puerto exterior de A Coruña, o la actividad en este espacio portuario, que se prepara para acoger nuevos tráficos de Repsol y empresas dedicadas a la eólica marina; un proyecto, este último, en el que también colaboró la Autoridad Portuaria de Ferrol.

Pero Fontenla insiste en que las actuales carencias en la conexión entre A Coruña y Ferrol suponen una "gran limitación" para aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. El tren, insiste, precisa un aumento de frecuencias, y también una mejora de los tiempos y de la "fiabilidad del servicio". La inversión en tren debe atender tanto a la movilidad de personas como de mercancías y ser parte de una "estrategia más amplia" para consolidar los dos territorios.

Para el Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrolterra, Eume e Ortegal, autora original de la propuesta que, indica, asumió la mancomunidad, la respuesta de Renfe es "decepcionante". Según señala, la entidad ya le pidió a responsables de Renfe el aumento de frecuencias y horarios en una reunión en mayo, así como inversiones en la conexión con Ribadeo, y cree que el escrito del presidente de la sociedad pública incluye, como "único aprovechable", que se expresen los medios necesarios para realizar la mejora.

Ahora, el foro conmina a que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad concrete una reunión que, afirman, prometió el mes de marzo, para tratar las "justas reivindicaciones". En el proceso, señala la entidad, debe participar también la Xunta de Galicia. Actualmente, Renfe ofrece cinco frecuencias de ida a Ferrol: a las 07.30, 12.40, 15.04, 18.32 y 23.05, con tiempos de viaje teóricos de entre 67 y 78 minutos. Los viajes de retorno, también cinco, van desde las 05.40 a las 20.36. Pero, de acuerdo con el Foro Cidadán, los horarios coinciden con los del tren que viene desde Madrid, y no con los que necesita la ciudadanía.

Las mejoras de la línea, paradas

A mayores de los cambios de frecuencias, la línea precisa mejoras técnicas. Lo admite el propio Estado, que asegura que está tramitando "la electrificación a 25 kilovoltios, la rehabilitación de la vía y la modernización de los sistemas de señalización". Pero, en una respuesta reciente en el Senado a preguntas del Partido Popular, las actuaciones están "fase de planificación ferroviaria", y no se han dado fechas para su implementación.

El Estado tampoco ofreció plazos para el baipás de Betanzos, pendiente desde hace décadas. Se trata de una obra que permitiría eliminar las maniobras que actualmente penalizan los tiempos de viaje. En noviembre del año pasado, el Gobierno afirmó que el proyecto seguía pendiente de analizar las alegaciones de recabar un informe de la Abogacía del Estado, pero sigue sin haber novedades en una obra cuyos primeros estudios informativos datan de 2003.