Avanzan las obras que transformarán el antiguo mercado del barrio coruñés de Palavea en una nueva biblioteca municipal
El Concello de A Coruña comenzó con la demolición del antiguo edificio y esperan que en el mes de octubre comience la segunda fase de construcción
El barrio de Palavea en A Coruña estrenará una nueva biblioteca municipal que se establecerá en el antiguo mercado. Las obras de la estructura avanzan y el Concello de A Coruña ya comenzó con la demolición de la antigua infraestructura para poder dotar al barrio de un nuevo servicio cultural y social. "Esperamos que ya en octubre pueda comenzar la segunda fase de construcción", comenta el portavoz municipal, José Manuel Lage.
La retirada del mercado supone la primera fase del proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 1.300.000 euros. Según la alcaldesa Inés Rey, la nueva biblioteca es uno de los proyectos que crean "identidad y comunidad" en los barrios y contribuyen a la igualdad de oportunidades. El presupuesto se enmarca en el Plan de Barrios y es el primero de estas características en Palavea.
El nuevo edificio dará respuesta a las demandas de los vecinos y contará con dos plantas de carácter abierto y flexible que servirán, no solo como espacio de lectura, sino también como centro cultural abierto en el que se llevarán a cabo talleres, presentaciones o encuentros vecinales. La infraestructura incluirá una sala de usos múltiples, dos salas de biblioteca, un aula de informática, almacén y cuarto de residuos, un local social, una zona para actividades y talleres y dos espacios de aseo.
El Concello también tiene en marcha en el barrio de Palavea el proyecto de construcción de una nueva área infantil en la plaza Padre Busto que pondrá en valor los elementos naturales de la zona. Las obras fueron sacadas recientemente a licitación con un presupuesto de hasta 150.000 euros. La iniciativa incluye la incorporación de columpios, una caseta de juego y dos toboganes, entre otros elementos.
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