Os caranguexos 'queimacasas' toman o sol por centos nas rochas do Parrote
No cantil entre o castelo de San Antón e a plataforma flotante da Coruña, volveron deixarse ver unha grande cantidade de exemplares
Nestes últimos días, os viandantes de O Parrote sorpréndense pola aparición de abondosos caranguexos nas rochas entre o castelo de San Antón e a nova plataforma flotante. Aínda que poida chamar a atención, a realidade é que a especie compórtase sempre deste xeito.
Segundo un dos colaboradores do Grupo Naturalista Hábitat da Coruña, Ricardo Ferreiro, este tipo de caranguexos, coñecidos como queimacasas ou Pachygrapsus marmoratus, é unha especie moi frecuente en toda a costa rochosa da península. Estes animais, viven sempre na zona supra-litoral (a que queda descuberta polas mareas) e non baixa máis de dous metros de profundidade, pois o seu hábitat natural adoita ser entre as fendas das rochas.
"Pode ser porque a poboación sexa moi grande e os ocos entre as rochas xa están ocupados, mais para saber se hai máis ou menos habería que facer un estudo da súa poboación, que leva tempo e recursos", subliña Ferreiro, que recoñece que o máis probable é que nos chame a atención sempre nesta época do ano porque é cando imos á praia e coincídenos mirar para eles.
Ferreiro desbota o feito de que os mexillóns da plataforma flotante inflúan na aparición dos caranguexos ou na aparición de novas especies. "Hai que ter en conta que estes animais tardan varios anos en facerse adultos, polo que o cambio na contorna tardaría un tempo en reflectirse neles, mais o que si que pode pasar é que parte desa poboación se desprace cara outra zona", destaca.
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