El concierto de Judeline en A Coruña se traslada a la Sala Pelícano
La previsión meteorológica obliga a mover la actuación de la artista andaluza. Las entradas adquiridas antes del cambio de ubicación siguen siendo totalmente válidas para el nuevo recinto
El concierto de Judeline programado para este miércoles 26 de agosto cambia de localización debido a la previsión meteorológica. Ante el pronóstico de lluvias y tormentas para todo el día, la actuación de la artista gaditana se ejecutará en la Sala Pelícano, para garantizar así, que el espectáculo se celebre en las mejores condiciones de comodidad y sonido. Las entradas ya adquiridas son totalmente válidas para el nuevo recinto, sin la necesidad de realizar ningún trámite adicional.
La cantante, nominada a los Latin Grammy y aclamada por la crítica internacional por su álbum Boghiria, llega a A Coruña para presentar su nuevo EP, Verano Saudade, en directo. La agenda de Santa Margarita - As Noites do Parque seguirá el jueves 27 con el concierto de Valeria Castro, reconocida con el Premio Ondas y ganadora de 3 Premios de la Música Independiente. La actuación de la cantante canaria sigue prevista para el Parque de Santa Margarita, a la espera de un posible cambio de ubicación por la meteorología.
Para los que estén interesados en conseguir entradas para los conciertos, aún pueden adquirirlas a través de las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.
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