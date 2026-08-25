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Cortes de tráfico en avenida de Peruleiro: fechas, horarios y alternativas

La avenida de Peruleiro permanecerá cortada al tráfico durante dos semanas por las obras de urbanización en San Pedro de Visma

Vehículos circulando por avenida de Peruleiro.

Vehículos circulando por avenida de Peruleiro. / Iago López

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Alba Porral

La avenida de Peruleiro estará cortada al tráfico a partir de este miércoles 26 de agosto y hasta el miércoles 9 de septiembre por las obras de urbanización que se llevan a cabo en San Pedro de Visma y que incluyen la instalación de canalizaciones. Desde las 08.00 horas, la circulación de vehículos se verá interrumpida en el tramo que discurre desde la calle Fanny Garrido hacia la ronda de Outeiro. La Policía Local habilitará Arquitecto Rey Pedreira para quienes circulen en dirección a ronda de Outeiro para facilitar la movilidad en la zona.

Los cortes de tráfico se desarrollarán en horario laboral, hasta las 19.00h. Durante este periodo, únicamente se permitirá el acceso a los garajes, según indica el Concello.

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La línea 7 de autobús también se verá afectada desde la parada 47, situada a la altura del IES Salvador de Madariaga en Paseo de Ronda. El bus urbano pasará a circular por Manuel Murgía y ronda de Outeiro, con parada en la rotonda del Pavo Real.

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