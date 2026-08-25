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El cruce que conecta Alfonso Molina con Fernández Latorre estrena zonas verdes

El Concello completa la reforma de "una de las puertas de entrada a la ciudad" con nuevos árboles, diferentes especies de plantas, setos y un sistema de riego por goteo

Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

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Casteleiro

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RAC

El tramo que conecta la avenida Alfonso Molina con Fernández Latorre y las calles Ramón de la Sagra y José Cornide estrena nuevas zonas verdes que se suman a las mejoras de accesibilidad y refuerzo de la seguridad vial llevadas a cabo recientemente con la elevación de un paso peatonal y la reforma de aceras en este cruce, uno de los más transitados de la ciudad. El Concello ha plantado dos ejemplares de Slender Silhouette y ha creado un espacio con variedad de especies que incluyen 83 plantas, 165 setos tipo Ilex Crenata y un sistema de riego por goteo.

Los trabajos, que han supuesto una inversión de más 150.000 euros, también incluyeron la renovación de canalizaciones de la red municipal de saneamiento y nuevo pavimento en las aceras, más moderno y con materiales más resistentes, para facilitar el tránsito de las personas con movilidad y visibilidad reducida.

“Miles de personas pasan a diario por esta puerta de entrada de la ciudad. Con el proyecto que impulsamos, damos una nueva imagen al tramo buscando no solo la funcionalidad y la humanización, sino también la ampliación de espacios verdes, uno de los ejes fundamentales de las remodelaciones que llevamos a cabo en todos los barrios de la ciudad”, apunta el concejal de Infraestructuras Jesús Celemín.

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