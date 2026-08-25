El desarrollo de Visma elevará las vías para bicicletas en A Coruña por encima de los 60 kilómetros: casi el doble que en 2020

Lentamente, la cultura de la bicicleta va conquistando A Coruña. El servicio municipal de alquiler de bicis, BiciCoruña, acumula retos, y este año ha llegado a rebasar la cifra de los 10.000 usuarios diarios. Al tiempo, ha tenido un impulso muy importante en la última década, iniciada durante la época de Marea Atlántica y continuada con el Ejecutivo municipal socialista. Las vías pensadas para bicicletas, que en 2015 sumaba poco menos de 15.300 metros, casi todos en el paseo marítimo, sumaba ya más de 23.000 en 2019, y al año siguiente se acercó a los 31.800 metros. Ahora, de acuerdo con fuentes municipales, las vías ciclables han alcanzado los 58.022 metros, a lo que se sumarán otros 3.000 ligados a la urbanización de San Pedro de Visma, un nuevo barrio que proyecta crear unas 3.600 viviendas, casi todas entre la tercera ronda, Os Mariñeiros, el colegio de San Pedro de Visma y el centro Ágora. Una cifra que prácticamente duplica a la de 2020.

De acuerdo con los datos facilitados por el Concello, de los 58 kilómetros actuales algo menos de 44,6 son segregadas a otro tipo de tráfico, el formato en el que habitualmente se piensa al hablar de carril bici. A esto se suman algo más de 3.400 metros de ciclocalles, esto es, vías en las que la bici tiene prioridad sobre los vehículos motorizados, y algo más de 10 kilómetros de ciclocarriles en los que ocurre lo mismo. La cifra ha crecido recientemente, indican fuentes del Gobierno local, por los nuevos trechos de la avenida de A Sardiñeira y el vial del Agra dos Mallos con la avenida de Arteixo. Los usuarios de bici reconocen que se ha ampliado la infraestructura, aunque reclaman seguir mejorando para conseguir una red que permita una circulación segura por la ciudad y la integración con la comarca.

Proyecto en Alfonso Molina

Y, siempre según el Ayuntamiento, los trabajos de urbanización ahora en marcha en San Pedro de Visma, ejecutadas por los promotores y que se espera que terminen a final de año, sumarán 2.871 metros de carril bici. En la tercera ronda, en el tramo entre Visma y la rotonda del pavo real, se añadirán otros 280 metros, de próxima apertura, con lo que las vías ciclables llegarían a 61.173 metros. Fuentes cercanas a los promotores indican que en el proyecto "se dedica mucho a viales y carril bici" y que se mejorará la conexión con el parque de Bens.

Aunque todavía no hay fecha, a esta expansión de las vías ciclables se sumará en un futuro la de Alfonso Molina: el Estado está ampliando los carriles de la infraestructura, una obra que va con retraso, y prepara una segunda fase que incluirá carriles bici y humanización. Las sendas para peatones y bicis irán en paralelo a los carriles de circulación en un tramo de 1,4 kilómetros, entre el enlace de San Cristóbal y el de la autopista AP-9.

Ampliación de la estructura eléctrica

La Xunta acaba de conceder a UFD Distribución Electricidad, S.A. autorizaciones previas y de construcción para desarrollar la infraestructura de distribución eléctrica en Visma. En concreto, se trata de la renovación de un parque de 15 kilovatios y la ampliación de dos celdas de línea en la subestación San Pedro de Visma.

El presupuesto es de cerca de 3,1 millones de euros. Fuentes próximas a los promotores de Visma explican que parte de esta ampliación va destinada a dar servicio a las nuevas viviendas, y que las obras eléctricas en infraestructura solo las puede ejecutar UFD. La junta de compensación, que agrupa a los promotores, pagará una parte de la inversión.