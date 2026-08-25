Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 25 de agosto
Música, libros, exposiciones, propuestas infantiles... Consulta todo lo que puedes hacer en la recta final de las fiestas de A Coruña
Propuesta cómica infantil con Cascarillarte
Culturactiva presenta ¡Más Saaabor! con Fran Rei y Félix Rodríguez. Es un espectáculo cómico para público infantil y familiar.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Cascarillarte (Parque de Vioño)
Artesanía en los últimos días de Mostrart
Organizada por la Asociación Galega de Artesáns, esta cita reúne a decenas de talleres de cerámica, joyería, textil y madera.
Horario: Desde las 11.00 horas.
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Esta cita de amantes de los libros se celebra cada verano en Méndez Núñez. Hay obras inéditas, clásicos y revistas de hace muchos años.
Horario: Desde las 10.30 horas.
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
Un recorrido por la obra de Paolo Roversi
Doubts es la exposición del célebre fotógrafo italiano que organiza la Fundación MOP en el puerto. Es gratuita.
Horario: Desde las 10.00 horas.
Lugar: Muelle de la Batería
Exposición ‘Humanos. A Roya é un río’
Páginas de Troubs y Edmond Baudoin sobre la situación que viven en el valle del Roya los inmigrantes que llegan a Europa.
Horario: Desde las 10.00 horas.
Lugar: Casa Museo Picasso (Payo Gómez, 14)
Concierto de Drugos en O Portiño
El ciclo SolPortiño de La Tita Rivera de O Portiño concluye esta tarde con la actuación de Drugos. El concierto es gratuito.
Horario: 19.30 horas. La Tita Rivera
Lugar: (Puerto de San Pedro, 2)
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