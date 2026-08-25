Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 25 de agosto

Propuesta cómica infantil con Cascarillarte

Culturactiva presenta ¡Más Saaabor! con Fran Rei y Félix Rodríguez. Es un espectáculo cómico para público infantil y familiar.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Cascarillarte (Parque de Vioño)

Artesanía en los últimos días de Mostrart

Organizada por la Asociación Galega de Artesáns, esta cita reúne a decenas de talleres de cerámica, joyería, textil y madera.

Horario: Desde las 11.00 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Esta cita de amantes de los libros se celebra cada verano en Méndez Núñez. Hay obras inéditas, clásicos y revistas de hace muchos años.

Horario: Desde las 10.30 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Un recorrido por la obra de Paolo Roversi

Doubts es la exposición del célebre fotógrafo italiano que organiza la Fundación MOP en el puerto. Es gratuita.

Horario: Desde las 10.00 horas.

Lugar: Muelle de la Batería

Permanecerá abierta al público, con visitas guiadas, desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre en el muelle de la Batería. / Carlos Pardellas

Exposición ‘Humanos. A Roya é un río’

Páginas de Troubs y Edmond Baudoin sobre la situación que viven en el valle del Roya los inmigrantes que llegan a Europa.

Horario: Desde las 10.00 horas.

Lugar: Casa Museo Picasso (Payo Gómez, 14)

Concierto de Drugos en O Portiño

El ciclo SolPortiño de La Tita Rivera de O Portiño concluye esta tarde con la actuación de Drugos. El concierto es gratuito.

Horario: 19.30 horas. La Tita Rivera

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Lugar: (Puerto de San Pedro, 2)