El mapa que muestra las joyas de A Coruña: "Me llevó hacerlo más de 80 horas"

Antes de los GPS y los móviles, los mapas servían de guía para conocer una ciudad sobre el papel y poder recorrer sus calles. Hoy son casi una pieza vintage. Aunque, igual que los tiempos han cambiado, también estos tesoros cartográficos. Más que para orientarse, pueden servir de recuerdo o incluso de decoración. El ejemplo está en las manos de María Novoa, que ha creado una ilustración con un mapa de A Coruña que se escapa de lo convencional. Esta ourensana, que ha pasado largas temporadas en la ciudad, ha hecho A Coruña dibujo por dibujo, con su Torre de Hércules y el Palacio Municipal de María Pita, pero también con lugares que adora como la cafetería Manhattan o la librería Moito Conto.

"Quise dibujar A Coruña como la veo con mis ojos. Con sitios con encanto que todos conocemos, pero también con otros que pasan más desapercibidos", relata la autora, que estudió Bellas Artes en Pontevedra y Dirección de Arte y Publicidad. Aunque siempre se ha dedicado al diseño web, la ilustración es parte de su día a día. "El mapa es una idea muy común en los ilustradores y quise resaltar espacios escondidos y que a mí me gustan", confiesa.

Primero, Novoa se puso manos a la obra con el de su casa, Ourense. Ahora le tocó el turno a A Coruña, una ciudad que, asegura, le "encanta". "Todo aquí merece la pena. Es una ciudad muy cuidada y muy limpia", comenta mientras bromea que podrían nombrarla "embajadora" porque solo tiene palabras bonitas para su tierra de adopción.

Reconoce que "el paseo marítimo" es una locura, y por eso tiene sitio en su obra: las farolas rojas, la Domus, el obelisco Millenium y hasta esos bañistas que todos los días entran al Atlántico en Riazor.

El mapa de María Novoa / LOC

Por supuesto no faltan el estadio de Riazor, el castillo de San Antón o las galerías de la Marina. Pero este es un mapa actualizado -y muy moderno- así que hay dibujos para ubicar el centro comercial Marineda City, el Museo de Estrella Galicia, una estación de BiciCoruña y la Fundación MOP en el muelle de Calvo Sotelo.

Al darle vida a este mapa, Novoa también ha querido poner su toque personal. Esas recomendaciones que haría a cualquier amigo, "como A Tobeira de Oza, una iniciativa de venta de libros de segunda mano, o las librerías Moito Conto y Berbiriana". "También puse el Miss Maruja porque es un sitio muy especial para darse un capricho", dice sobre el local de desayunos y brunchs de la calle Zalaeta.

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Así, punto a punto, ha creado una ilustración que cualquiera puede tener en su casa, ya que se puede comprar a través de su Instagram, en el que comparte muchos de sus trabajos. Para este, invirtió mucho tiempo: "Me llevó 80 horas con la aplicación de Procreate del ipad", revela. Y eso no fue todo. "Luego también pasé muchas horas con el Photoshop. Además, pido opinión, ajusto tamaños, cambio cosas... Le pongo mucho cariño porque me gusta estar contenta con las ilustraciones", detalla María Novoa, que sabe que muchos le dirán que han quedado cosas fuera. Pero esta es la ciudad que ella ha vivido, la que adora y la que ahora queda plasmada en pequeños dibujos.