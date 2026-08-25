Once anos compartindo mesa na Coruña: o coworking que naceu cando ninguén sabía o que era
Eléctrica Coworking, un dos espazos pioneiros na cidade, celebra once anos de actividade compartindo mesas entre profesionais de diversos sectores
Cando Leticia García contaba na casa que ía abrir un coworking na Coruña, tiña que explicar que significaba aquela palabra. Hoxe, once anos despois, segue vinculada a un dos primeiros espazos deste tipo que continúan abertos na cidade. O proxecto abriu en 2015 case como unha extensión natural do estudo de arquitectura que Leticia compartía con Silvia Canosa. Tiñan diante un local de máis de 150 metros cadrados e máis espazo do que precisaban para traballar as dous. "En vez de estar aquí traballando dúas persoas soas no estudo, pensamos: que tal se compartimos con máis xente e facemos un clima de traballo agradable?", lembra Leticia. Así naceu Eléctrica Coworking.
Naquel momento buscaban crear un espazo moi ligado ao mundo do que procedían. "Ao principio viña xente relacionada coa arquitectura e coas artes. Dende arquitectos, deseñadores e ilustradoras como persoas dedicadas á dirección de arte", explica.
Chegaron a presentarse a concursos e a realizar traballos conxuntos entre arquitectos, deseñadores gráficos e directores de arte. Co paso dos anos, con todo, o perfil dos usuarios foise ampliando. "Pouco a pouco abrimos un pouco máis as profesións", sinala. Apareceron informáticos, persoas que traballan para empresas estranxeiras, profesionais vinculados a subvencións europeas, avogados e mesmo un químico que leva nove anos no espazo.
A diversidade fixo que o coworking mudase tamén a súa forma de relacionarse. Compartir unha mesa non implica necesariamente compartir profesión, pero si pequenas rutinas. "Agora, como está máis diversificado nas profesións, xa non facemos traballos en conxunto, pero si está o café, a tortilla das once e eses momentos máis de desconexión que de traballo", explica Leticia.
Aberto todo o día
O espazo está aberto as 24 horas do día, os sete días da semana, e esa flexibilidade permite que cada usuario adapte o lugar á súa propia xornada. Tamén hai quen utiliza o coworking durante todo o ano e quen só pasa por el durante uns días. A estancia mínima é dunha semana e os meses de verán traen algúns dos usuarios máis curiosos. "Temos xente fixa que leva vindo sete anos", conta Leticia. Son persoas con familia na Coruña que regresan cada verán e aproveitan a súa estancia para traballar.
Unha das usuarias é grega e volve case todos os anos. Outro traballador chega desde Inglaterra para visitar a súa familia política. Hai tamén un coruñés que agora vive en Barcelona e aproveita as súas visitas ao pai para volver sentarse nas mesmas mesas.
E despois están as historias que escapan de calquera perfil habitual. Leticia lembra o caso dunha muller que pasaba o verán vivindo nun barco e acudía ao coworking para traballar. "Deixaba a toalla no coworking, cambiábase aquí, ía desde aí ao Orzán e volvía traballar", relata. Ao ano seguinte chegou outra muller que coñecera o espazo a través daquela experiencia e repetiu a fórmula. "Temos así historias moi curiosas sempre. Cada un ten a súa vida e veñen a traballar", resume.
Para Leticia, esa combinación de usuarios habituais e ocasionais explica tamén por que estes espazos non son simplemente unha alternativa á oficina. "Eu creo que non é só o contacto coa xente, senón tamén separar un pouco a túa vida persoal e a túa vida laboral", apunta. Traballar dende casa pode facer que os dous mundos compartan habitación; aquí existe unha fronteira física entre ambos.
O coworking ofrece, ademais, unha sala con capacidade para quince persoas, con proxector, pantalla e encerado. Serve para reunións, presentacións e formacións, mesmo para persoas que non teñen o seu posto no espazo. A formación foi, de feito, unha parte do proxecto desde o principio. Leticia, arquitecta e actualmente docente de Formación Profesional, impartía cursos relacionados coa arquitectura e o deseño.
Esa sala é unha das características que, segundo explica, diferencian Eléctrica Coworking doutros espazos que apareceron posteriormente na cidade. "Agora mesmo haberá seis ou sete coworkings", calcula. Pero destaca que non todos contan cun espazo de formación destas dimensións, a pé de rúa, e coa posibilidade de utilizar os postos as 24 horas.
Os inicios
A Coruña xa coñece mellor o concepto, pero aínda queda quen non sabe exactamente que hai detrás da palabra. En 2015, a situación era moi diferente. "Cando explicamos na casa que abriamos o estudo e que tamén eramos coworking, a xente non sabía o que era", lembra Leticia. "Viñamos dunha crise económica e moitos acabamos sendo autónomos. Era un pouco buscar un espazo que non fose estar traballando sós na casa, senón compartir intereses e cafés con máis xente", explica.
Once anos despois, o coworking segue incluso sendo invisible para parte da cidade. Está situado nunha rúa peonil e, ao non ser unha zona de paso habitual en coche, pode pasar desapercibido. "Moitas veces pasa xente por diante e non sabe o que somos", conta entre risas. "Hai moita xente que nos coñece, pero tamén sei que somos descoñecidos para moita outra".
O que si mudou é o que hai detrás desa palabra. O que en 2015 necesitaba unha explicación agora forma parte do mapa laboral da cidade. Para Leticia, a principal aprendizaxe destes once anos está precisamente naquel primeiro salto ao descoñecido. "Se tes unha idea, podes facela. Aínda que de inicio sexa estraña", sostén. Cando abriron, algúns dicíanlles que aquilo duraría un ano. "Ao final levamos once anos e seguimos aí", engade.
Leticia abriu Eléctrica Coworking xunto a Silvia, que deixou o proxecto hai uns anos. Hoxe Carles Vélez leva boa parte da actividade diaria mentres ela compaxina o coworking coa docencia. A idea de partida, con todo, permanece: aquel local demasiado grande para dous arquitectos acabou converténdose nun lugar compartido por profesionais que non necesariamente teñen nada en común, salvo "a necesidade de ter un sitio no que traballar".
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