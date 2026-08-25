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El PP de A Coruña reclama al Concello que convoque las subvenciones para ascensores

Pide que se incrementen las ayudas y que se impulse una ordenanza de elevadores

Ascensor de Os Castros cuando estuvo fuera de servicio a principios de año

Ascensor de Os Castros cuando estuvo fuera de servicio a principios de año / Casteleiro

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RAC

A Coruña

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, reclama a la alcaldesa, Inés Rey, que convoque "con urgencia" las ayudas para la instalación de ascensores en edificios de este año, ya que, asegura, "no se convocaron en el año 2024 ni en 2025". Ademas, reclama que se incremente a dos millones de euros anuales el presupuesto para dichas ayudas e impulsar una ordenanza de ascensores que facilite las gestiones a comunidades de vecinos.

Los populares indican que "la falta de ascensores y la escasez de ayudas obligan a muchas personas con movilidad reducida a permanecer en sus hogares, como prisioneros en edificios antiguos". A pesar de ello, critican, el Ayuntamiento no ejecutó en 2025 "ni un euro de los 1,17 millones presupuestados, según la liquidación oficial, y en 2026 ha presupuestado 1,15 millones que tampoco ha ejecutado porque no ha convocado las ayudas".

Por todo ello, el PP recuerda que ha presentado varias mociones sobre esta cuestión en 2024, 2025 y, la última, en el pleno de marzo de 2026, aprobada por unanimidad. En ella se acordó incrementar progresivamente la dotación presupuestaria, establecer una convocatoria anual fija y previsible, revisar y flexibilizar los requisitos de acceso, fijar criterios objetivos de prioridad, crear una unidad técnica municipal de asesoramiento y elaborar, en el plazo de un año, un censo de edificios sin ascensor.

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Lorenzo señala que en A coruña "el 20% de las viviendas no disponen de ascensor debido a que cuenta con un parque residencial de las décadas de los 50, 60 y 70". Una realidad que "afecta especialmente a personas mayores y a aquellas con recursos económicos limitados, que no pueden afrontar los costes de las obras necesarias". Así, insiste en que "la accesibilidad en los edificios es una cuestión pendiente que requiere de una acción decidida por parte del Gobierno municipal que no existe".

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