El proyecto de correr 3.953 kilómetros en homenaje a los fallecidos por suicidio pasa por A Coruña: "De vez en cuando nos miramos y seguimos, porque estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto"

3.953 es un número muy especial para el bombero Jaime Domínguez. Esta es la cifra de personas fallecidas en 2024 por suicidio (el último dato publicado) y serán también los kilómetros que Domínguez recorra en este 2026. Junto con su mujer y sus tres hijas, el bombero y su familia construyeron el proyecto Romper el silencio, en el que el madrileño, que lleva practicando más de 15 años y 1.000 horas de entrenamiento, correría 95 maratones hasta completar los 3.953 km en homenaje a los fallecidos.

"Decidimos crear un movimiento a través el deporte, que creemos que es una buena herramienta para el tema de la salud mental y sirve como altavoz para que todos seamos más conscientes del problema que nos toca a todos de una manera u otra", explica Domínguez. El número de maratones genera esa llamada de atención que busca la familia y según comenta, "es momento de empezar a hacer algo más".

"Decidí llevar este reto al extremo"

Los primeros 50 maratones los realizó en Madrid e intercalaba el proyecto con sus guardias en el trabajo. "Tienes que reinventar los tiempos, ya que el deporte conlleva muchas horas y yo decidí llevar este reto al extremo", relata el bombero. Ahora, durante sus vacaciones de verano, la familia ha decidido sacar la iniciativa al resto del país para provocar una llamada aún mayor: 30 maratones consecutivos por 30 ciudades de España en los 30 días de agosto. "La estrategia es que los ayuntamientos hagan eco y por eso hemos barrido, desde Málaga, el Mediterráneo y el Cantábrico hasta Galicia", relata.

Domínguez se encuentra ya por Galicia y este jueves 27 de agosto estará en A Coruña para correr otros 42 km mediante siete vueltas desde O Parrote hasta la Torre de Hércules entre las 08.00 y las 13.00 horas. "Ya estuvimos en la ciudad y el norte siempre tiene un punto de encanto y cercanía con la gente", explica el bombero, que confiesa que el recorrido de A Coruña es "precioso, amable y seguro dejará un buen sabor de boca".

Para él, lo más complicado era compaginar su vida profesional con el deporte, aunque ahora en sus vacaciones tampoco está descansando y apenas tiene tiempo de disfrutar de las ciudades y descansar. "Lo más duro es la parte administrativa, ya que son muchas horas de desgaste para mi mujer y para mí hablando con los medios, que se suma a la tensión y los nervios que juegan una mala pasada y el cuerpo pasa factura", reconoce el madrileño, que justo ahora sufre una lesión.

"Cuando uno no puede, a veces alguien tiene que echar una mano"

En las últimas etapas, Domínguez no pudo correr los 42 kilómetros, por lo que su familia le hace relevos para sacar los que le faltan, aunque espera volver a poder completar los maratones. Ellas hacen en todas las fases los kilómetros que quieren, así que entre todos corren mucho más de lo establecido. "El proyecto es de los cinco y precisamente la lesión transmite un mensaje, y es que en la vida cuando uno no puede, a veces alguien tiene que echar una mano", admite.

Lo que hace especial el proyecto es que cualquiera que apoye la causa se puede unir a correr con el bombero los kilómetros que quiera y el tiempo que desee. "El deporte nos une y son muchas conversaciones con gente que nos acompaña. Al final te das cuenta de que, independientemente de la zona, en todos los lados hay gente que lo sufre o ha sufrido en primera o tercera persona, y corren con nosotros mientras algunos nos cuestan sus experiencias", subraya Domínguez.

El domingo 30 de agosto se cerrará esta etapa nacional con el maratón en Santiago de Compostela que finaliza en la plaza do Obradoiro y, según admite, vivirán cierta emoción por el fin de otra fase. Después, la idea será terminar los 15 maratones restantes cuando antes, ya que en septiembre volverá a tener que compaginar el proyecto con el trabajo, por lo que no podrán ser consecutivos. Las últimas carreras todavía están por definir, aunque tienen pensado que una sea durante las fiestas de Las Rozas de Madrid y la número 95 se trate de un gran maratón en la capital. También les gustaría que tres o cuatro maratones se internacionalicen en países en los que sea importante visibilizar este problema y así hacer más grande el altavoz.

Un mensaje "potente y delicado" en el que "dejarse llevar"

El bombero apenas tiene tiempo para reflexionar sobre cómo se siente, pues las carreras y la administración del proyecto no le dejan mucho tiempo. Sin embargo, el madrileño confiesa que, cuando en los maratones está algún momento solo, se para a pensar que lo que está haciendo cobra sentido cada día. "Es un orgullo muy alto, pero también una gran responsabilidad, pues es un mensaje muy potente y delicado", advierte Domínguez, que reconoce que Romper el silencio no se cerrará aquí, ya que es algo que se ha creado con mucha inercia, por lo que "hay que montarse en ella y dejarse llevar".

Aún sin haberse terminado, la iniciativa ya muestra resultados que confirman su éxito, pues las redes sociales y los medios de comunicación están llenos del proyecto. "Aunque parase hoy, lo que queríamos romper ya se ha transmitido al tocar un tema necesario", admite. La familia reconoce que no está siendo nada fácil y para ellos es una emoción pasar cada etapa, que es algo valioso y necesario, pero también pesa.

"Al final no dejamos de ser una familia normal muy unida, aunque sabíamos que no iba a ser gratis. De vez en cuando nos miramos, hablamos y seguimos, porque estamos 100% seguros de que estamos haciendo lo correcto", confiesa Domínguez. Al fin y al cabo, hay un objetivo claro: lo importante es romper el silencio alrededor de la problemática.