Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificios enteros buscan compradorMercado de fichajes: Adama Traoré viaja a A CoruñaPrimeiro Plan de Normalización da CoruñaOnce anos de 'coworking' na CoruñaMuseo del dulce en A GaiteiraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Accidente sin heridos este mediodía en Alfonso Molina

Un coche acabó subido a una jardinera ornamental tras perder el control al acceder a la vía

Circulación de salida este mediodía en Alfonso Molina a través de las cámaras de la Dirección General de Tráfico.

Circulación de salida este mediodía en Alfonso Molina a través de las cámaras de la Dirección General de Tráfico. / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

La avenida Alfonso Molina ha registrado a las 13.25 horas de este miércoles un accidente de tráfico que se ha saldado sin heridos. Según explican en la sala de pantallas de la Policía Local, se trató de una salida de vía a la altura del edificio de los Juzgados de A Coruña. Un vehículo que se incorporaba por el carril de acceso a Alfonso Molina perdió el control y acabó subido en una de las jardineras ornamentales que bordean la avenida. El incidente se ha quedado solo en un susto, ya que tampoco ha provocado problemas en la circulación al quedar liberado el paso de vehículos en la calzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña
  3. El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
  4. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
  5. La revista Viajar elige un pueblo de A Coruña como el lugar en el que 'se come el mejor pulpo de España
  6. El restaurante de A Coruña que empezó casi vacío y hoy está en la guía Michelin: 'Hubo muchos días de preocupación
  7. El Agra do Orzán sigue creciendo en población: ya es más densa que cualquier metrópolis del mundo y cuadruplica al corazón de Tokyo
  8. El mural que revitaliza un barrio de A Coruña: 'Te sientes realizada porque no es un mural sin más, es en honor a una persona del barrio

A Coruña controlará las colonias de gatos callejeros con un nuevo programa informático: se vigilará a los animales con geolocalización

Accidente sin heridos este mediodía en Alfonso Molina

Accidente sin heridos este mediodía en Alfonso Molina

La antigua Deportienda de A Coruña está en alquiler

La antigua Deportienda de A Coruña está en alquiler

Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña

Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña

La Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en A Coruña

La Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en A Coruña

La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: "Es un bloque que no pinta nada"

La borrasca llega a A Coruña: jornada pasada por agua para despedir agosto

La borrasca llega a A Coruña: jornada pasada por agua para despedir agosto

El yate de pesca más grande del mundo pasa unos días en A Coruña

El yate de pesca más grande del mundo pasa unos días en A Coruña
Tracking Pixel Contents