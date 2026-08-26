Accidente sin heridos este mediodía en Alfonso Molina

La avenida Alfonso Molina ha registrado a las 13.25 horas de este miércoles un accidente de tráfico que se ha saldado sin heridos. Según explican en la sala de pantallas de la Policía Local, se trató de una salida de vía a la altura del edificio de los Juzgados de A Coruña. Un vehículo que se incorporaba por el carril de acceso a Alfonso Molina perdió el control y acabó subido en una de las jardineras ornamentales que bordean la avenida. El incidente se ha quedado solo en un susto, ya que tampoco ha provocado problemas en la circulación al quedar liberado el paso de vehículos en la calzada.