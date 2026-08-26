La antigua Deportienda de A Coruña está en alquiler

En una histórica arteria comercial de A Coruña, ha salido al mercado de alquiler lo que fue hasta principios de verano meca y punto de encuentro para los deportivistas que pretenden clásicos y novedades del armario blanquiazul. El número 59 de la céntrica calle Real busca su próximo destino comercial con un establecimiento de 65 metros cuadrados que está en alquiler por 2.500 euros al mes.

El portal de ofertas inmobiliarias Idealista se hace eco del anuncio: un bajo comercial que se presenta como una “opción excelente” en una “ubicación perfecta” y con un “flujo constante de clientes potenciales”.

El establecimiento, que albergó también una tienda de accesorios, está distribuido en dos niveles: una planta baja donde se encuentra la tienda, con espacio diáfano y dos escaparates, y un entresuelo destinado a almacén u oficina, con acceso independiente desde el portal, un escaparate adicional y un aseo.

El alquiler de la antigua Deportienda en la calle Real se enmarca en el proceso de transformación de una de las calles más emblemáticas de la ciudad, que en los últimos tiempos ha visto florecer a múltiples negocios gastronómicos y en la que las cafeterías, las empanadillas argentinas y los rollos de canela han tomado el relevo a las boutiques, tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y accesorios.