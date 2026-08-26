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La borrasca llega a A Coruña: jornada pasada por agua para despedir agosto

Los chubascos sorprendieron a los cruceristas del 'Disney Dream'

Aviso amarillo por lluvias y tormentas este miércoles en A Coruña

Aviso amarillo por lluvias y tormentas este miércoles en A Coruña

Ana Carro

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Ana Carro

A Coruña

La borrasca ya ha llegado a A Coruña. El día amaneció con bastantes nubes y la lluvia no tardó en llegar. Pasadas las diez y media de la mañana comenzaron los chubascos, que sorprendieron, sobre todo, a los cruceristas del Disney Dream. Muchos se encontraban en el centro de la ciudad paseando en chanclas y pantalones cortos, por lo que algunos optaron por resguardarse en las tiendas y otros por comprar chubasqueros para seguir su camino.

Gente resguardada de la lluvia en el Obelisco

Gente resguardada de la lluvia en el Obelisco / LOC

Está activo, de hecho, el aviso amarillo por una borrasca que dejará lluvias fuertes y tormenta intensas, según los datos de MeteoGalicia.

La alerta comenzará a las 09.00 horas y se extenderá hasta las 15.00 horas, al esperarse lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Por la tarde, demás, se prevén tormentas localmente intensas.

La borrasca trae un descenso moderado de las temperaturas y el viento soplará moderado del sur-suroeste y fuerte en el litoral atlántico.

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Según las previsiones de MeteoGalicia, la lluvia continuará al menos hasta el viernes, por lo que será difícil despedir agosto desde la playa.

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