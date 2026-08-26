El Concello de A Coruña amplía las aceras en el entorno del colegio Fernández Latorre

El Concello de A Coruña está reforzando la seguridad peatonal en el entorno del colegio Fernández Latorre. En las últimas semanas pintó zonas de circulación para mejorar la ordenación del tráfico y renovó la señalización.

Actualmente, trabaja para ampliar la acera en el acceso en el colegio y colocar vallas que separan a los peatones de los coches. El Ayuntamiento indica que así se da respuesta a una "demanda general" de los progenitores de los niños, en una zona especialmente sensible en las horas de salida y entrada a las clases.