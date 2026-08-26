A Coruña controlará las colonias de gatos callejeros con un nuevo programa informático: se vigilará a los animales con geolocalización

Las colonias de gastos callejeros en A Coruña serán controladas a través de geolocalización por empleados municipales con una nueva aplicación informática, que también monitorizará el estado de los puntos de alimento y facilitará información pormenorizada de cada animal. El Ayuntamiento licita en un contrato con valor estima de 37.000 euros la implantación de este software, que servirá para observar las poblaciones de estos animales en puntos concretos de la ciudad con el fin de minimizar a su vez los problemas que pudieran surgir a nivel higiénico-sanitario. La adjudicataria deberá poner a disposición del Gobierno local una herramienta informática de identificación que permita la visualización general de los datos en un mapa interactivo.

El nuevo servicio informático deberá permitir la delimitación de cada colonia felina, identificar las zonas críticas y añadir un apartado de quejas con seguimiento. Esas familias de gatos formarán parte de una clasificación fruto de diferentes informes de valoración, o de los ejemplares esterilizados o fértiles que componen cada grupo. Estas estadísticas deben ser accesibles a los diferentes trabajadores municipales al cargo.

Según solicita el Ayuntamiento en la licitación, el software tendrá que permitir una búsqueda de individuos de cada colonia sirviéndose de los microchips animales. Esta clasificación está orientada a conocer el estado de cada grupo, el avance en la esterilización o los tratamientos obligatorios en cada caso. Del mismo modo, esta nueva aplicación debe integrar la gestión del protocolo CER (Captura, Esterilización y Retorno) para realizar un seguimiento detallado del proceso.

Identificación de colaboradores

Otro de los aspectos que cambia es la incorporación de los profesionales y responsables al sistema de información y sanitaria de los gatos. La aplicación informática presentará cuál es la asignación de veterinarios responsables y distinguirá entre los diferentes colaboradores, como asociaciones animales o personal encargado de alimentación. En este último caso, incluso será posible "especificar si han recibido formación, así como si se ha obtenido autorización municipal", según detalla la licitación.

El servicio tendrá un mes para plantear la implantación desde la firma del contrato y desde la entrega del documento, la empresa deberá poner en funcionamiento la aplicación en menos de 60 días. Dentro del nuevo software, cada gato de una colonia contará con una ficha individualizada en la que se especificará el número de chip, las características físicas, el historial de capturas y sueltas; además del estadio clínico del animal.

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Una herramienta para la estadística

El Ayuntamiento exige en la licitación de la nueva aplicación informática que la herramienta sea "flexible" para la creación y edición de evaluaciones e informes. Estos datos serán empleados para idear nuevas planificaciones estratégicas que permitan evaluar la mejor intervención en cada caso. Los diferentes indicadores permitirán conocer el estado de los censos, el grado de esterilización o las incidencias registradas y resueltas.