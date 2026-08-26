A Coruña registró más lluvia este miércoles que en los dos últimos meses

A Coruña ha registrado este miércoles casi el doble de lluvia que en los dos últimos meses. Según datos de MeteoGalicia, en los pluviómetros de la estación de la Torre de Hércules se acumularon hasta 23,6 litros por metro cuadrado, frente a los 13,6 contabilizados en ese mismo punto desde el pasado 26 de junio. Una cifra que sitúa el 26 de agosto como uno de los tres días más lluviosos del año en la ciudad.

A media tarde, los coruñeses se vieron sorprendidos por una copiosa tromba de agua, acompañada de truenos y rayos, que provocó alguna inundación puntual en el Paseo Marítimo, a la altura de la avenida Barrié de la Maza, hasta donde se desplazaron efectivos de los Bomberos de A Coruña para llevar a cabo la correspondiente asistencia técnica. También se anegó algún punto del aparcamiento del centro comercial Marineda, lo que causó atascos en los acceso al subterráneo.

Imagen del Mercado de Monte Alto, en la mañana de este miércoles. / LOC

Por la mañana, la lluvia provocó ya varias incidencias. El Mercado de Monte Alto, inaugurado hace ocho meses, sufrió también inundaciones y goteras debido a las precipitaciones, según denunció el portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Los placeros, aseguraron los populares, se han quejado de que los desagües están mal nivelados, lo que provoca que se aneguen sus puestos, y este miércoles se inundó "el suelo del mercado y de buena parte de la plaza por las filtraciones de agua producidas por la lluvia".

El PP demanda soluciones y afirma que la falta de barandillas y de señalización han provocado caídas de usuarios, y que hubo cambios en el diseño original de la obra que "redujeron calidades o eliminaron elementos como algunos ascensores". Lorenzo ha definido la obra municipal del Mercado de Monte Alto y la plaza como "una chapuza que ha costado a los coruñeses más de 10 millones de euros" y que se inauguró "con un año de retraso" sobre la fecha prevista.

Alerta naranja

El día amaneció con bastantes nubes y las lluvias no tardaron en llegar. Pasadas las diez y media de la mañana comenzaron los chubascos, que sorprendieron, sobre todo, a los cruceristas del Disney Dream. Muchos se encontraban en el centro de la ciudad paseando en chanclas y pantalones cortos, por lo que algunos optaron por resguardarse en las tiendas y otros por comprar chubasqueros para seguir su camino.

Al inicio de la jornada había aviso amarillo por una borrasca, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó la alerta a naranja por las fuertes lluvias y tormenta intensa. Por la tarde empezaron los rayos y las fuertes lluvias, que hicieron de este miércoles el día más lluvioso del verano.

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Previsión para el resto de la semana

Según las previsiones de MeteoGalicia, la lluvia continuará al menos hasta el viernes, por lo que será difícil despedir agosto desde la playa. Y las temperaturas seguirán bajando. Para este jueves, MeteoGalicia prevé máximas de 18 grados y mínimas de 14, valores más propios del otoño que del verano.