Culleredo destinará fondos municipales a la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas
El Concello de Culleredo diseñará las bases de las subvenciones para obras en edificios antiguos y espacios de uso público con problemas de accesibilidad
El Gobierno de Culleredo propondrá incorporar en los próximos presupuestos una línea municipal de apoyo a las comunidades de propietarios para instalar ascensores y eliminar barreras arquitectónicas.
«Queremos que los próximos presupuestos no sean solamente unas cuentas municipales, queremos que sirvan para resolver problemas cotidianos que afectan directamente a la calidad de vida de nuestros vecinos», afirma el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo.
Personas de movilidad reducida, en el punto de mira
La iniciativa, que pretende avanzar hacia «un Concello más accesible», parte de una realidad presente en numerosos núcleos de la zona: edificios construidos hace décadas que carecen de ascensor o presentan importantes barreras arquitectónicas. Para ello, se ofrecerán ayudas para afrontar obras en bloques antiguos y en los que residan personas mayores o con dificultades de movilidad.
La segunda línea de la propuesta estará dirigida a espacios de titularidad privada destinados al uso público. El Concello trabajará ahora en el diseño de las bases reguladoras, los porcentajes y límites de las subvenciones y los requisitos técnicos para acogerse al programa, con la intención de que esta nueva política de ayudas pueda llevarse a cabo en los próximos presupuestos municipales.
Se priorizarán las actuaciones en función de factores como la antigüedad de los edificios, las necesidades de accesibilidad, la presencia de personas mayores o con movilidad reducida, el número de viviendas beneficiadas o la urgencia de las obras, entre otros.
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