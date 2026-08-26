De 199.000 euros a 2,3 millones: 17 edificios enteros buscan comprador en A Coruña

Diecisiete edificios enteros buscan comprador en A Coruña. Según los anuncios del portal Idealista, hay inmuebles de cuatro plantas listos para reformar, esqueletos con licencia de obra o construcciones con inquilinos que prometen rentabilidad. Estos 17 inmuebles, en conjunto, superan los 12 millones de euros. Los precios son también muy diferentes en función de los metros cuadrados, el estado del edificio o su ubicación. Las ofertas van desde los 199.000 euros de un inmueble en Os Mallos hasta los 2,3 millones que se piden por otro situado en Monte Alto.

Edificio en calle Mondoñedo / Gus de la Paz

El más caro está situado en la calle Mondoñedo y tiene 1.170 metros cuadrados construidos. Una promotora de Madrid indica que es un edificio de oficinas, con diferentes espacios para locales y naves. Se encuentra en Monte Alto, el barrio que concentra casi un tercio de los edificios a la venta en la ciudad. De hecho, en la misma calle Mondoñedo hay otra oportunidad: un edificio de 287 metros cuadrados construidos para rehabilitar por 300.000 euros. En este caso, se ofrece con proyecto y licencia de obra.

También hay otro inmueble en venta en la calle Arenal (659.000 euros), de cuatro alturas, y dos más en Ángel Rebollo y Coronel Calaza, donde el precio alcanza los 900.000 euros. En este barrio, la Comisión Pepri, que fiscaliza los proyectos del casco histórico de A Coruña, dio luz verde a una licencia para demoler una estructura existente en el número 10 de la calle Pérez Quevedo y construir un edificio de vivienda con semisótano, planta baja, primera planta y bajo cubierta. Así, poco a poco y ante la falta de oferta de vivienda y los precios disparados, la rehabilitación toma la delantera.

Casa que se va a demoler en Pérez Quevedo / Gus de la Paz

Antonio Correa, de la Inmobiliaria BackHome, explica que la demanda de estos edificios enteros se concentra "en pequeños promotores", compradores habituales de este tipo de inmuebles, y no en grandes fondos de inversión. "Compran un edificio, lo reforman y luego, la mayoría, lo vende. No es para alquilar", detalla, y reconoce que hay mucho movimiento "fuera de mercado" pues en cuanto entra un activo de estas características, ya saben a quién avisar. "Lo que hay en los anuncios de los portales inmobiliarios suele estar pasado de precio", comenta.

Últimamente Correa está notando que aparecen "pequeños inversores de fuera, como asturianos, vascos y portugueses, que están interesados en comprar aquí".

Rehabilitación o edificios ya explotados

Desde su experiencia, asegura que es más fácil "vender un edificio para rehabilitar que uno que esté ya rentando", es decir, con pisos y locales arrendados y contratos en vigor. En BackHome tienen ahora en cartera un inmueble de estas características, con pisos turísticos "y una rentabilidad del 10%, que es mucho, pero no está encajando". Es complicado encontrar comprador.

En Idealista, hay un anuncio parecido: un inmueble en Sagrada Familia que se vende por 1,15 millones de euros y está planteado como una inversión con rentabilidad inmediata, ya que se encuentra actualmente en explotación. El edificio tiene con cinco plantas, con una vivienda de 65 metros cuadrados por piso, todas ellas alquiladas por habitaciones, además de dos locales comerciales en la planta baja, uno utilizado como garaje con vado permanente. Según el anuncio, genera unos 70.000 euros anuales y se ofrece la posibilidad de mantener la gestión integral de los alquileres.

Ricardo Rochela, de la Inmobiliaria Luz, apunta que "no todo es rehabilitación". En su caso, ofertan un edificio en la calle Barcelona por 850.000 euros que "fue rehabilitado en 2010 y ahora sus propietarios quieren deshacerse de la inversión". Actualmente está alquilado.

Este profesional manifiesta que la oferta es diversa. Por un lado, "hay edificios que ya están en explotación, con inquilinos y, por tanto, generan rentabilidad". Este tipo de activos suele atraer a "inversores". Por otro, están los inmuebles que "están en mal estado y necesitan una rehabilitación", así que "un promotor lo compra para reformar y luego vender o alquilar".

Rochela reconoce, no obstante, que el retorno de la inversión cuando se adquiere un edificio entero "era mucho mayor antes", pues ahora hay que tener en cuenta que "la vivienda está más cara y el coste de la reforma también es más elevado".

De todos los anuncios de Idealista, el que tiene el precio más barato corresponde a un edificio en calle Francisco Tettamancy, en Os Mallos, por el que piden 199.000 euros. La inmobiliaria destaca que está "a 1 minuto de la nueva estación intermodal", una infraestructura que reforzará el atractivo de un barrio que atraviesa un momento de especial dinamismo inmobiliario. Y hay otra oferta en esta zona en crecimiento: un inmueble en la calle San Luis por 450.000 euros.

Inmuebles históricos

Comprar un edificio entero en A Coruña también puede significar hacerse con un pedazo de la historia de la ciudad, ya que parte de la oferta corresponde a inmuebles centenarios. Un ejemplo se encuentra en la calle Orzán. Por 550.000 euros se vende un edificio "construido en 1880 que conserva el encanto de la arquitectura tradicional, con estructura de madera y un enorme potencial para desarrollar un atractivo proyecto inmobiliario", según figura en el anuncio. Hay uno ruinoso en la estrecha de San Andrés, que data de 1940, y otro en la calle Franja.

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Y no todos los inmuebles en venta están terminados. En Riazor, en la calle Argentina, se ofrece por 600.000 euros el esqueleto de un edificio, una estructura pendiente de completar que se vende con licencia de obra.