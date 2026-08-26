Las fiestas de Novo Mesoiro, en A Coruña, llenan el barrio de alegría hasta el domingo 30: concierto de Leticia Sabater, mejillonada popular y rock

El barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, celebra sus fiestas desde este jueves hasta el próximo domingo 30, en una nueva edición del Son de Mesoiro con entrada gratuita. Las celebraciones se enmarcan en el parque de la zona y recuperan algunas de las tradiciones de antaño, con impulso de la hostelería y el comercio del barrio. Las celebraciones de este ámbito coruñés suceden con independencia del Ayuntamiento y con la financiación de los vecinos. Este es el tercer año que los festejos salen adelante sin fondos o ayudas municipales.

El comienzo de las fiestas será a las 20.00 horas con la mejillonada popular, una antigua tradición que los comerciantes de la zona rescatan del pasado para que no se pierda. A continuación, una sesión de DJ a las 21.00 horas caldeará la primera noche. Al día siguiente, viernes 28, los encargados de animar la jornada serán Yeisimusic 'A bailar' a las 22.00 horas, y justo después, a las 00.59 horas, toma el relevo DJ Javito.

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La tercera jornada de festejos, el sábado 29, la nueva edición del Son de Mesoiro cambia de registro y vuelve a las raíces. Por la mañana, a las 13.30 horas, tendrá lugar la churrascada popular y, por la noche, los Mártires del Rock & Roll actúan a las 23.00 horas. DJ Javito será el encargado de alargar la noche desde las 00.59 horas. El domingo 30 es el día más largo de las fiestas. A las 14.00 horas, el grupo Clandestinos amenizarán la sesión vermú. A las 16.00 horas comienza la Festa Hortera Remember Music, con sorteos y artistas invitados. El broche de oro lo pone la actuación de Leticia Sabater a las 22.00 horas, que precederá de nuevo a DJ Javito, encargado de poner música hasta la madrugada.