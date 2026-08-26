La grada y el ascensor de los Cantones en A Coruña toman forma
Ya se puede ver parte de la estructura junto al Obelisco
La obra de los Cantones en A Coruña avanza y ya se puede ver parte de la estructura de la nueva grada junto al Obelisco y la del ascensor. Así, la antigua salida de tráfico rodado se transformará en una plataforma escalonada para el descanso de los viandantes, donde también habrá un elevador que garantizará la accesibilidad universal al parking.
A inicios de mes ya se dejó entrever el nuevo carril bici que conectará la plaza de Mina con el entorno de la Autoridad Portuaria, un recorrido de aproximadamente 650 metros que se completará en los próximos meses.
En las próximas semanas está prevista la reubicación de la estación de BiciCoruña situada actualmente en el Cantón Grande, que pasará a ubicarse en el entorno del carril bici.
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