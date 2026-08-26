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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este miércoles 26 de agosto

Te proponemos cuatro citas de ocio y cultura para hoy. Repasa la agenda y ¡haz tus planes!

Foto promocional de Judeline.

Foto promocional de Judeline. / LOC

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RAC

Concierto de Judeline con nueva ubicación

La actuación de Judeline, invitada de As Noites do Parque, cambia de ubicación por lluvias. Entradas disponibles en la web de Ataquilla desde 33 euros.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: Sala Pelícano (Avenida do Porto, 3)

‘Las aventuras de Jazzy e Bluzy’, cita infantil

Evento diseñado para disfrutar en familia con los más pequeños, organizado por Gallaecia Eventos e inscrito en la programación de Cascarillarte.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Centro Cívico Mesoiro (Rúa Os Ancares, 15)

Exposición de Viñetas desde o Atlántico

La exposición ‘Troubs e Edmond Baudoin: Humanos. A Roya é un río’, en la Casa Museo Picasso, que los miércoles a las 19.00 ofrece una visita guiada gratis.

Horario: Sin hora.

Lugar: Casa Museo Picasso: (Rúa Payo Gómez, 14)

Taller de biología infantil en el Muncyt

Taller de biología para niños de 6 a 12 años, en el que se trabaja mediante observación y experimentación. Es gratuito, con necesaria reserva previa.

Horario: 11.15 horas.

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Lugar: Muncyt (Praza do Museo Nacional de Ciencia, 1)

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